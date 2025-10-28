Ethereum vor Durchbruch: Warum 4.400 US-Dollar die Schlüsselmarke für den nächsten Altcoin-Boom ist

Ethereum zeigt sich seit Tagen stabil, auch wenn der große Ausbruch noch auf sich warten lässt. Nach Wochen der Unsicherheit versucht der Markt, sich aus einer breiten Seitwärtsbewegung zu lösen. Viele Trader beobachten derzeit ein zentrales Kursziel: 4.400 US-Dollar. Dort verläuft die entscheidende Widerstandszone, an der sich zeigt, ob Ethereum bereit ist für den nächsten Aufwärtsschub.

Stabile Unterstützung bildet solide Basis für Aufwärtstrend

Seit dem Rücksetzer auf rund 3.665 US-Dollar hat sich Ethereum gut erholt. Die Zone um 3.600 bis 3.700 US-Dollar gilt als wichtige Unterstützung, weil sie sowohl technisch als auch psychologisch eine Rolle spielt. Hier befindet sich die 21-Wochen-Linie, ein Durchschnittswert, der oft als Orientierung für mittelfristige Trends genutzt wird. Solange Ethereum darüber bleibt, bleibt auch das positive Szenario aktiv.

Um diese Bewegung besser zu verstehen, hilft ein Blick auf das Wellenmodell. Bei der sogenannten Elliott-Wellen-Theorie geht es darum, dass Märkte in wiederkehrenden Bewegungen verlaufen. Meist entstehen fünf Wellen nach oben, gefolgt von drei Korrekturwellen nach unten. Ethereum befindet sich nach dieser Lesart gerade in einer sogenannten vierten Welle. Diese ist typischerweise eine Seitwärts- oder Konsolidierungsphase, bevor die fünfte Welle den nächsten größeren Anstieg bringt.

4.400 US-Dollar als entscheidende Widerstandsmarke im Fokus

Die Marke von 4.400 US-Dollar hat sich seit Anfang Oktober als harte Grenze etabliert. Damals setzte dort verstärkter Verkaufsdruck ein. Ein klarer Ausbruch darüber würde zeigen, dass die Bären an Stärke verlieren und die Käufer wieder dominieren. Oberhalb dieser Zone liegen die nächsten Kursziele bei 4.850 und 4.950 US-Dollar.

Auf kleineren Zeiteinheiten zeigt sich das Bild durchwachsen. Die Bewegungen sind kurzfristig hektisch, was typisch ist für Phasen kurz vor einem möglichen Ausbruch. Analysten sehen das als normales Verhalten innerhalb einer Konsolidierung. Wichtig ist nur, dass Ethereum seine Struktur beibehält und keine tiefen Rückschläge unter 3.370 US-Dollar erlebt. Viele Experten betonen, dass Ethereum mit seinem Kursverhalten oft den gesamten Altcoin-Markt anführt.

PepeNode revolutioniert Mining mit nachhaltiger Mine-to-Earn Lösung

PepeNode ($PEPENODE) greift die Problematik des energieintensiven Bitcoin Mining auf und bietet eine nachhaltigere Lösung. Statt physisch zu minen, können Nutzer virtuell an einem sogenannten Mine to Earn System teilnehmen. Dabei werden Meme-Coins wie Pepe und Fartcoin virtuell "geschürft". Das System funktioniert spielerisch, benötigt keine teure Hardware und kaum Energie.

Dieses Konzept könnte das Mining neu definieren. Statt energieintensiver Konkurrenz zwischen großen Farmen steht hier der spielerische Wettbewerb im Vordergrund. Spieler können durch geschickte Planung reale Token verdienen und sich so am Meme-Coin-Markt beteiligen, ohne Umweltkosten zu verursachen. PepeNode hat bereits rund 1,9 Millionen US-Dollar im laufenden Presale eingesammelt. Teilnehmer bauen virtuelle Serverräume auf, treffen strategische Entscheidungen und steigern damit ihre Erträge.

