Trump Coin bricht 25% aus - Bitcoin Hyper sammelt Millionen im Presale

Altcoins zeigen zum Wochenstart hohe Volatilität. Besonders der Official Trump TRUMP zog in den letzten 24 Stunden kräftig an, kletterte zeitweise über 8 US-Dollar und fiel anschließend wieder auf rund 6,8 US-Dollar zurück. Trotz dieser Schwankung bleibt das Interesse hoch, denn TRUMP konnte sich klar über der wichtigen Supportzone bei 6,2 US-Dollar halten.

Trump Coin zeigt explosive Bewegungen nach starkem Ausbruch

Auch Helium HNT und Hedera HBAR legten im gleichen Zeitraum zu und gehören laut CoinMarketCap zu den stärksten Werten unter den 200 größten Kryptowährungen. HNT profitiert von steigenden Nutzerzahlen und überschritt die Marke von 500.000 mobilen Registrierungen. HBAR wird zusätzlich durch den am Mittwoch startenden Canary HBAR ETF gestützt, der institutionelles Kapital anziehen dürfte.

Der Chart zeigt eine deutliche Bewegung mit starkem Anstieg am Nachmittag, gefolgt von Gewinnmitnahmen in der Nacht. Nach dem Hoch bei etwa 8 US-Dollar pendelt TRUMP nun seit Stunden seitwärts bei rund 6,8 US-Dollar. Diese Entwicklung lässt sich als klassische Konsolidierung nach einem impulsiven Ausbruch interpretieren.

Technische Indikatoren deuten auf weiteres Aufwärtspotenzial hin

Technisch betrachtet bleibt der Markt spannend. Der Kurs bewegt sich weiter innerhalb eines fallenden Kanals. Sollte es gelingen, das jüngste Tageshoch erneut zu erreichen, liegt der nächste Zielbereich zwischen 7,9 und 8,4 US-Dollar. Dort befindet sich der R1 Pivot Punkt, der als kurzfristiger Widerstand gilt. Der MACD liegt knapp über seiner Signallinie und zeigt weiterhin leicht positiven Kaufdruck.

Der RSI notiert bei rund 56 und deutet auf neutralen Bereich hin, wodurch noch Platz für Aufwärtsbewegungen bleibt. Auf der Unterseite bleibt der S1 Pivot Punkt bei 6,32 US-Dollar entscheidend. Solange diese Zone hält, bleibt die Chance auf eine weitere Erholung bestehen. Erst unterhalb davon würde sich das kurzfristige Bild eintrüben.

Bitcoin Hyper Presale knackt 25 Millionen US-Dollar Marke

Während TRUMP seine jüngste Bewegung verdaut, schreibt Bitcoin Hyper ($HYPER) Schlagzeilen. Das Projekt, das Bitcoin mit einer neuen Layer 2 Infrastruktur schneller und effizienter machen will, hat im laufenden Presale bereits 25 Millionen US-Dollar eingesammelt. Die aktuelle Entwicklerversion bringt Tools wie RPC Endpoints, Node Software und Monitoring Systeme, die speziell auf Rust basierte Anwendungen ausgelegt sind.

Ein zentrales Element ist die sogenannte Canonical Bridge. Sie überträgt BTC in das Hyper Netzwerk, wo daraus Wrapped BTC entstehen, die denselben Wert behalten, aber deutlich schneller bewegt werden können. So entsteht ein System, in dem Bitcoin nicht nur als Wertspeicher dient, sondern als vielseitiges Tauschmittel innerhalb eines eigenen Ökosystems verwendet wird. Während TRUMP stark von Hype, Stimmung und politischen Ereignissen lebt, baut HYPER auf technologische Weiterentwicklung und reale Nutzungsmöglichkeiten auf.

