SEI Prognose: Analyst Ali Martinez sieht bullische Signale trotz anhaltender Kursschwäche

SEI befindet sich heute in einer spannenden technischen Lage. Nach starken Kursschwankungen der vergangenen Monate stehen die Zeichen laut dem Analysten Ali Martinez nun wieder auf Erholung. Um die genaueren Hintergründe gehts im Folgenden.

SEI fällt weit unter Allzeithoch - aktuell bei kritischer Marke

Die Kryptowährung gibt es bereits seit 2023. Damals wurde der Coin zu einem Kurs von unter 0,008 $ auf CoinMarketCap gelistet und verzeichnete vor allem im Jahr 2024 eine stark steigende Nachfrage, die zu einer regelrechten Kursexplosion führte. Zwischenzeitlich ging es sogar über die 1-$-Marke hinaus, und am 16. März 2024 erreichte SEI sein bisheriges Allzeithoch von 1,14 $.

Seitdem hat sich die Nachfrage jedoch deutlich abgekühlt, und es folgte eine Reihe von tieferen Hochs und tieferen Tiefs. Im Dezember 2024 gelang es den Bullen lediglich, den Kurs auf 0,65 $ zu steigern, während die letzte signifikante Aufwärtsbewegung im Juli dieses Jahres bereits bei 0,35 $ endete. Inzwischen ist SEI im Monatsvergleich um über 25 % abgestürzt und wird derzeit direkt am wichtigen 0,20-$-Support gehandelt. Damit liegt die Marktkapitalisierung des Coins bei rund 1,25 Milliarden $, bei einem vergleichsweise niedrigen Handelsvolumen von etwa 70 Millionen $.

Ali Martinez prognostiziert Rallye-Potenzial auf 0,70 Dollar

Trotz der zuletzt schwachen Kursentwicklung zeigt sich der renommierte Analyst Ali Martinez jedoch optimistisch, was die Zukunft von SEI betrifft. Über die letzten Jahre hat sich ihm zufolge eine Widerstandslinie bei den Zyklushöchstständen gebildet. Die liegt aktuell bei rund 0,30 $. Falls es den SEI-Bullen im Zuge einer möglichen Endjahresrallye gelingt, diese Widerstandsmarke zu durchbrechen, könnte es laut Martinez zu einer größeren Rebound-Rallye auf bis zu 0,70 $ kommen.

Zudem hat er auf einem kleineren Timeframe einen aufwärts gerichteten Trendkanal identifiziert, bei dem SEI mit der jüngsten Korrektur auf 0,20 $ auf die untere Supportlinie zurückgefallen ist. Auch dieses Chartmuster deutet also auf weiteres Aufwärtspotenzial hin und macht eine Erholung in Richtung 0,30 $ nach Einschätzung von Martinez sehr realistisch. Somit befindet sich der Coin charttechnisch in einer interessanten Situation, bei der das Risiko einer weiteren Korrektur vergleichsweise gering ist, während Potenzial für eine Verdopplung oder gar Verdreifachung des Kurses besteht.

Bitcoin Hyper als vielversprechende Alternative im Presale

Anlegern, denen ein Einstieg in SEI heute zu riskant erscheint und die sich eher für Coins interessieren, die noch ganz am Anfang ihrer Entwicklung stehen, wenden sich zunehmend jüngeren Krypto-Projekten wie HYPER zu. Die Entwickler von Bitcoin Hyper setzen auf einen spannenden Use Case: Bitcoins erste echte Layer-2-Blockchain zu werden. Im Gegensatz zu vielen anderen Netzwerken wie beispielsweise Ethereum verfügt BTC bisher noch über keine eigene L2-Lösung, obwohl die Bitcoin-Blockchain, als älteste überhaupt, seit Jahren ausgelastet ist.

Bitcoin Hyper will das ändern. Auf Basis der Solana Virtual Machine soll hier Bitcoins erste Layer-2-Lösung geschaffen werden, sodass Solanas Effizienz auf die Bitcoin-Blockchain gebracht wird. In Zukunft sollen Transaktionen von der L1-Chain auf die Bitcoin Hyper L2-Lösung ausgelagert und dort komprimiert sowie beschleunigt abgewickelt werden können. Da ist es verständlich, dass viele Anleger großes Interesse daran haben, in die native Kryptowährung HYPER zu investieren. Derzeit kann ausschließlich über die offizielle Webseite und das dort befindliche Presale-Widget im Vorverkauf investiert werden.

Direkt zur Bitcoin HYPER Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.