Hedera Kurs schießt 15,63 % auf über 0,20 $ - das steckt hinter dem Boom

Der Hedera-Kurs verzeichnet aktuell einen beeindruckenden Aufschwung. Während sich der restliche Kryptomarkt eher seitwärts bewegt, konnte HBAR innerhalb der letzten 24 Stunden um 15,63 % zulegen und damit die wichtige Marke von 0,20 $ zurückerobern. Auslöser für den plötzlichen Kurssprung war die Genehmigung von einem Spot-HBAR-ETF durch die SEC. Doch kann der aktuelle Hype den Aufwärtstrend nachhaltig stützen?

HBAR ist heute der Top-Performer am Markt

Während der breitere Kryptomarkt heute eher eine Konsolidierung verzeichnet und Top-Coins wie BTC oder ETH sogar leicht im Wert zurückgefallen sind, gibt es durchaus auch Ausreißer. Bestes Beispiel hierfür ist unter anderem der Hedera-Coin HBAR. Für diesen ging es innerhalb der letzten 24 Stunden um 15,63 % aufwärts. Damit wird HBAR nun wieder oberhalb des wichtigen 0,20-$-Supports gehandelt. Gleichzeitig konnten die Verluste des letzten Monats, ausgehend vom Flash-Crash am 10. Oktober, wieder gutgemacht werden.

Quelle: Coinmarketcap.com

HBAR gibt es bereits seit 2019. Seitdem gab es sowohl harte Korrekturen als auch starke Rallyes. Sein bisheriges All-Time-High verzeichnete HBAR im Bullenmarkt 2021. Damals ging es für den Coin bis zu 0,57 $ aufwärts. Im folgenden Bärenmarkt fiel der Kurs zwischenzeitlich auf 0,04 $ zurück. Im aktuellen Bullrun konnten bereits Höchststände von bis zu 0,375 $ erreicht werden. Zuletzt konnte HBAR im Chart wieder ein Higher Low etablieren, auf das jetzt eine größere Rebound-Rallye folgen könnte.

Canary HBAR ETF Launch sorgt für steigende Nachfrage

Hauptverantwortlich für den heutigen Aufschwung ist der Launch von gleich drei HBAR-ETFs, die heute von der SEC genehmigt wurden. Dabei hält der Canary Capital ETF als Spot ETF sogar echte HBAR-Tokens, während die Bitwise- und Grayscale-ETFs Staking-Exposure bieten. Die ETFs erleichtern es nun vor allem institutionellen Investoren, in die Kryptowährung zu investieren. Das könnte die Nachfrage nach HBAR in Zukunft deutlich steigern. Innerhalb der letzten 24 Stunden war bereits ein 400-prozentiger Anstieg im Handelsvolumen zu beobachten.

Today marks history as HBAR becomes the third ever crypto ETF to launch after Bitcoin and Ethereum.



To make this clear, out of the 19M+ cryptocurrency's that @CoinMarketCap tracks, it was the @CanaryFunds HBAR ETF that passed - citing @Hedera's institutional-grade network pic.twitter.com/Rc5U6eX35M - Hedera Foundation (@HederaFndn) October 28, 2025

Gleichzeitig ist den Bullen mit dem Durchbruch der 0,20-$-Marke ein wichtiger Meilenstein gelungen, da dieses Kursniveau im Verlauf der letzten 12 Monate bereits mehrfach als hartnäckiger Widerstand beziehungsweise Support fungierte. Kurzfristig wäre es jetzt das wichtigste Ziel, die 0,20-$-Marke wieder als Support zu etablieren und auf das Higher Low im Chart ein Higher High folgen zu lassen. Dafür müssten die Bullen es schaffen, die 0,30-$-Marke zu überwinden, welche beim letzten Aufschwung im Juli nicht geknackt werden konnte.

Falls das gelingt und auch der Rest des Marktes eine Endjahres-Rallye verzeichnet, wie sie derzeit von vielen Analysten antizipiert wird, könnte HBAR 2025 möglicherweise sogar noch auf ein neues All-Time-High jenseits der 0,60-$-Marke steigen. Anleger sollten jedoch auch bedenken, dass der heutige Hype um den ETF-Launch nur von kurzer Dauer sein könnte und das Aufwärtspotenzial von HBAR als 17. größte Kryptowährung mit einer Marktkapitalisierung von knapp 9 Milliarden $ inzwischen eingeschränkt ist. Daher interessieren sich viele eher für Coins, die sich noch ganz am Anfang ihrer Entwicklung befinden und noch nicht so gut am Markt etabliert sind.

Darum setzen viele Anleger heute auf HYPER als Investitionsalternative

Die Kryptowährung HYPER befindet sich heute noch in der frühen Phase ihrer Entwicklung. Im Gegensatz zu etablierten Coins wie HBAR ist hier noch kein Börsenlisting erfolgt. Wer jetzt schon einsteigen will, kann das ausschließlich über die offizielle Website und das dort befindliche Presale-Widget tun. Hier wird der Coin aktuell noch zu einem rabattierten Preis an Vorverkaufsinvestoren verkauft, die bereit sind, die mit einem Presale einhergehenden Risiken auf sich zu nehmen.

Das Angebot stößt auf große Nachfrage. Bisher flossen bereits über 25 Millionen $ an Presale-Funding in HYPER. Der Einstiegspreis beläuft sich derzeit auf 0,013185 $, und die im Vorverkauf erworbenen Coins können im Anschluss für eine jährliche Rendite von bis zu 47 % gestakt werden. Das Spannende an dem Projekt ist vor allem die Vision der Entwickler, Bitcoin Hyper zu Bitcoins erster funktionierender Layer-2-Blockchain zu machen.

BTC verfügt bisher noch über keine derartige L2-Lösung, obwohl die L1-Blockchain des Bitcoin-Netzwerks seit Jahren stark ausgelastet ist. Transaktionen dauern Minuten oder sogar Stunden und kosten mehrere Dollar. Das macht BTC für Micropayments und ähnliche Anwendungen sehr unattraktiv, da große Teile des Transaktionsvolumens von den Gebühren aufgefressen werden. Eine L2-Lösung wie Bitcoin Hyper könnte das ändern, indem Transaktionen ausgelagert und beschleunigt abgewickelt werden.

Bitcoin Hyper baut zudem auf der Solana Virtual Machine auf, was sozusagen Solanas Effizienz auf die Bitcoin-Blockchain bringen soll. Dementsprechend groß ist der potenzielle Mehrwert, den Bitcoin Hyper schaffen könnte, und das Wachstumspotenzial, das viele Analysten heute in dem Projekt sehen.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.