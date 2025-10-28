Dem Mistrade-Antrag wurde stattgegeben. Folgende Geschaefte in der ISIN DE000PL9UP73, Wertpapier-Name: Call 20.03.26 Nokia 6,5 wurden aufgehoben:
Dem Mistrade-Antrag wurde stattgegeben. Folgende Geschaefte in der ISIN DE000PL9AQV0, Wertpapier-Name: Call 19.12.25 Nokia 6,0 wurden aufgehoben:
Dem Mistrade-Antrag wurde stattgegeben. Folgende Geschaefte in der ISIN DE000PL9YXG7, Wertpapier-Name: Call 19.12.25 Nokia 6,5 wurden aufgehoben:
Datum Zeit Volumen Preis
28.10.2025 16:59:38 10.000 0,64
28.10.2025 17:06:18 10.000 0,57
28.10.2025 17:07:08 20.000 0,37
28.10.2025 17:08:15 10.000 0,63
