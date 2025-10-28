Doreen Gossert ist vor Kurzem Prokuristin bei der FINAS Versicherungsmakler GmbH geworden. Auf der DKM engagiert sie sich v. a. bei FemSurance. Im Exklusiv-Interview mit AssCompact erzählt sie, welchen persönlichen Bezug sie zum Thema "Frauen im Vertrieb" und welche Pläne sie für den neuen Job hat. Interview mit Doreen Gossert, Rechtsschutzexpertin und Prokuristin bei der FINAS Versicherungsmakler GmbHFrau Gossert, bei der DKM haben Sie sich beim Kongress FemSurance engagiert und mit anderen Teilnehmerinnen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
