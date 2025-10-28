Doreen Gossert ist vor Kurzem Prokuristin bei der FINAS Versicherungsmakler GmbH geworden. Auf der DKM engagiert sie sich v. a. bei FemSurance. Im Exklusiv-Interview mit AssCompact erzählt sie, welchen persönlichen Bezug sie zum Thema "Frauen im Vertrieb" und welche Pläne sie für den neuen Job hat. Interview mit Doreen Gossert, Rechtsschutzexpertin und Prokuristin bei der FINAS Versicherungsmakler GmbHFrau Gossert, bei der DKM haben Sie sich beim Kongress FemSurance engagiert und mit anderen Teilnehmerinnen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.