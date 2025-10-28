Die Wall Street kennt kein Halten mehr. Nasdaq 100 und S&P 500 markieren erneut Rekorde, während Anleger auf die Tech-Giganten setzen. Microsoft, Alphabet, Meta, Apple und Amazon legen diese Woche ihre Zahlen vor. Die Nervosität steigt - und gleichzeitig die Gier, die nächste Rally-Welle nicht zu verpassen.Die Rekordrally an den US-Börsen hat sich am Dienstag fortgesetzt. "Die KI-Party in New York geht weiter", kommentierte Christine Romar, Head of Europe beim Broker CMC Markets. Vor den Quartalsberichten ...

