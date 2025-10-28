Anzeige
Dienstag, 28.10.2025
Dow Jones News
28.10.2025 22:09 Uhr
NACHBÖRSE/XDAX -0,0% auf 24.266 Punkte

DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,0% auf 24.266 Punkte

DOW JONES--Amadeus Fire sind am Dienstag nachbörslich rund 2 Prozent tiefer gestellt worden, nachdem der Personaldienstleister am Abend für die ersten neun Monaten einen deutlichen Gewinnrückgang gemeldet hatte. 

=== 
XDAX*    DAX     Veränderung 
21.35 Uhr  17.30 Uhr 
 
24.266    24.279    -0,0% 
===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

October 28, 2025 16:35 ET (20:35 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
