DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,0% auf 24.266 Punkte

DOW JONES--Amadeus Fire sind am Dienstag nachbörslich rund 2 Prozent tiefer gestellt worden, nachdem der Personaldienstleister am Abend für die ersten neun Monaten einen deutlichen Gewinnrückgang gemeldet hatte.

=== XDAX* DAX Veränderung 21.35 Uhr 17.30 Uhr 24.266 24.279 -0,0% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

