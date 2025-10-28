DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,0% auf 24.266 Punkte
DOW JONES--Amadeus Fire sind am Dienstag nachbörslich rund 2 Prozent tiefer gestellt worden, nachdem der Personaldienstleister am Abend für die ersten neun Monaten einen deutlichen Gewinnrückgang gemeldet hatte.
=== XDAX* DAX Veränderung 21.35 Uhr 17.30 Uhr 24.266 24.279 -0,0% ===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
October 28, 2025
