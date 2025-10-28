Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 28 octobre/October 2025) - The common shares of ReSolve Energy Inc. (RESO), previously listed as QNB Metals Inc. (TIM.X), have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

ReSolve Energy Inc. (the "Corporation") is focused on the development and commercialization of advanced biofuel and renewable energy technologies, as well as the exploration of natural hydrogen resources. The Corporation has engineered a proprietary, patent pending acid hydrolysis platform capable of converting residual biomass-including bark, demolition wood, and paper sludge-into three complementary renewable energy products: second-generation ethanol, industrial-grade lignin pellets, and electricity generated via integrated biomass cogeneration. The Corporation also owns a patent pending intellectual property portfolio related to the hydrogen detection and extraction methods in addition to 119 mineral exploration claims covering 6,613 hectares (66 km2) in Québec.

_________________________________

Les actions ordinaires de ReSolve Energy Inc. (RESO), auparavant cotées sous le nom de QNB Metals Inc. (TIM.X), ont été approuvées pour être cotées à la CSE.

Les documents d'inscription et d'information seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

ReSolve Energy Inc. (la « Société ») se concentre sur le développement et la commercialisation de technologies avancées de biocarburants et d'énergie renouvelable, ainsi que sur l'exploration de ressources naturelles en hydrogène. Elle a mis au point une plateforme exclusive d'hydrolyse acide, en instance de brevet, capable de convertir la biomasse résiduelle - notamment l'écorce, le bois de démolition et les boues papetières - en trois produits énergétiques renouvelables complémentaires: l'éthanol de deuxième génération, les granulés de lignine de qualité industrielle et l'électricité produite par cogénération intégrée à la biomasse. La Société possède également un portefeuille de propriété intellectuelle en instance de brevet relatif aux méthodes de détection et d'extraction de l'hydrogène, en plus de 119 claims miniers couvrant 6 613 hectares (66 km²) au Québec.

Issuer/Émetteur : ReSolve Energy Inc. Security Type/Titre : Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s) : RESO Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation : 36 549 992 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission : 2 792 000 CSE Sector/Catégorie : CleanTech/Technologies Propres Consolidation : 5 Old to 1 New/5 anciens pour 1 nouveau Record Date for Consolidation/Date d'enregistrement pour la consolidation : Le 24 OCT 2025 CUSIP : 76134P 10 3 ISIN : CA 76134P 10 3 6 OLD CUSIP/ISIN : 74739L106/CA74739L1067 Boardlot/Quotité : 500 Trading Currency/Monnaie de négociation : CDN$/$CDN Trading Date/Date de négociation : Le 29 OCT 2025 Other Exchanges/Autres marches : N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier : Le 30 avril/April Transfer Agent/Agent des transferts : Computershare Trust Company of Canada



The Exchange is accepting Market Maker applications for RESO. Please email: Trading@theCSE.com.

SOURCE: Canadian Securities Exchange (CSE)