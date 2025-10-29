Eine mutige neue Kampagne ermutigt die Community zu "give an e.l.f." ("einen e.l.f. geben") und sich dem Unternehmen anzuschließen, um die Welt für jedes Auge, jede Lippe und jedes Gesicht zu einem besseren Ort zu machen

e.l.f. Beauty (NYSE: ELF), ein zweckorientiertes, ergebnisorientiertes Unternehmen mit der Mission, jedem Auge, jeder Lippe und jedem Gesicht das Beste aus der Schönheit zugänglich zu machen, hat heute seinen vierten jährlichen Wirkungsbericht veröffentlicht.

e.l.f. Beauty releases 4th annual Impact Report, emphasizing it's evolved purpose statement: to make the world a better place for every eye, lip and face.

Der digitalisierte Bericht steht unter dem Motto "The Every" - ein Spiegelbild des Engagements von e.l.f., ein mutiger Disruptor mit einem guten Herzen zu sein. Um die Botschaft des Wirkungsberichts zu verstärken, hat e.l.f. außerdem eine mutige, internationale Verbraucherkampagne gestartet: "Give an e.l.f." Die Kampagne präsentiert Stimmen von Gleichgesinnten und ermutigt die Community, ihr eigenes Zielbewusstsein zu stärken.

"Die Veröffentlichung unseres Wirkungsberichts ist einer der Momente, auf die ich jedes Jahr besonders stolz bin, da wir hier die gemeinsamen Höhepunkte unserer Vision sehen, ein Unternehmen der besonderen Art zu sein, indem wir Marken aufbauen, die Normen aufbrechen, Kultur prägen und Gemeinschaften durch Positivität, Inklusivität und Zugänglichkeit verbinden", sagte Tarang Amin, Vorsitzender und CEO von e.l.f. Beauty.

Der Bericht enthält eine Weiterentwicklung der Unternehmensphilosophie, um Handeln und Wirkung zu betonen: die Welt zu einem besseren Ort für jedes Auge, jede Lippe und jedes Gesicht zu machen.

"Unser Engagement, als mutige Wegbereiter mit gutem Herzen aufzutreten, ist in der 21-jährigen Geschichte des Unternehmens unerschütterlich geblieben", sagte Amin. "Es leitet unser tägliches Handeln und bestimmt, warum wir jede unserer Entscheidungen als zweckorientiertes, ergebnisorientiertes Unternehmen treffen."

Die starke Unternehmensphilosophie von e.l.f. Beauty treibt seine Ziele voran, die Ziele treiben seine Mitarbeiter an, die Mitarbeiter treiben seine Leistung an und die Leistung treibt seine Möglichkeiten voran. Der Fokus liegt auf Erfolgen in Schlüsselbereichen wie Menschen Kultur, Innovation Gemeinschaft, Kampagnen Aktivierungen sowie Umwelt Nachhaltigkeit. Zu den wichtigsten Highlights gehören:

Mindestens 2 des Vorjahresgewinns insgesamt mehr als 2,5 Millionen US-Dollar im Geschäftsjahr 2025 werden für gemeinnützige Zwecke gespendet, die mit den Werten des Unternehmens im Einklang stehen, darunter Vielfalt in Führungspositionen, Tierschutz, Gesundheit und Wellness, Stärkung von Frauen, LGBTQ+-Interessenvertretung, Katastrophenhilfe und mehr

Mehr als 140 Führungskräfte aus der Wirtschaft, gemeinnützige Organisationen und andere Unternehmen haben sich der Koalition "Change the Board Game" von e.l.f. Beauty angeschlossen, die sich alle für mehr Barrierefreiheit in Führungsetagen einsetzen

75 der Produkte von e.l.f. Cosmetics kosten 10 US-Dollar oder weniger, um die Zugänglichkeit zu maximieren

73 der Produkte der Marke e.l.f. Beauty werden in Fair-Trade-zertifizierten Betrieben hergestellt*

100 der Holzgriffe der Kosmetikpinsel bestehen nun aus durch das Forest Stewardship Council zertifiziertem Holz*

Im Geschäftsjahr 2025 wurde eine Reduzierung der Verpackungsintensität um 33 gegenüber dem Basisjahr 2019 erreicht, womit unser Ziel für 2030, eine Reduzierung um 20 zu erreichen, übertroffen wurde*

Die ergänzende Kampagne, die in Zusammenarbeit mit der Kreativagentur CASE entwickelt wurde, wird in sozialen Medien, digitalen Medien, Printmedien und Außenwerbung mit einem einfachen, direkten Aufruf zum Handeln präsentiert: "Was bedeutet Ihnen e.l.f. (F#@&)?" Zu denjenigen, die leidenschaftliche und selbstbewusste Antworten geben direkt in die Kamera gehören:

Billie Jean King, Verfechterin der Gleichberechtigung, legt Wert auf Vielfalt in Führungsgremien

Aditya Madiraju, Kreative, kümmert sich um die LGBTQIA+-Interessenvertretung

Jaedyn Shaw, Profifußballerin, kümmert sich um Frauen im Sport

Kgothatso Montjane "KG", Paralympionikin, kümmert sich um die Stärkung legendärer Frauen.

Amanda Nguyen, Astronautin und Aktivistin, "gives an e.l.f." für Frauenrechte

Katherine Legge, professionelle Rennfahrerin, "gives an e.l.f." für die Förderung von Mädchen im Rennsport

Meduulla, Musikerin, "gives an e.l.f." für die Verstärkung von Stimmen

Melanie Barcenas, Profifußballerin, "gives an e.l.f." für Selbstentfaltung

Jess Rona, Hundepflegerin, "gives an e.l.f." für Tierversuchsfreiheit

Javon Ford, Kosmetikchemiker, "gives an e.l.f." für erschwingliche Hautpflege mit hochwertigen Inhaltsstoffen

Paul Rice, Gründer von Fair Trade USA, "gives an e.l.f." für Fair Trade

"Wir alle "give an e.l.f.". Wir haben den Mut, uns zu engagieren, und so machen wir die Welt zu einem besseren Ort für jedes Auge, jeden Lippen und jedes Gesicht", sagte Kory Marchisotto, Chief Marketing Officer bei e.l.f. Beauty. "Diese Kampagne ist unsere gemeinsame Stimme, die die Welt auffordert, aufzustehen, sich zu äußern und sich für das einzusetzen, was wichtig ist. Sie verwandelt Engagement in eine kulturelle Bewegung. Wir verstärken unsere Wirkung mit Ikonen wie Billie Jean King und Amanda Nguyen, um alle zu inspirieren, sich für das einzusetzen, was ihnen am Herzen liegt."

Die Kampagne wird auf mehr als 40 digitalen Bildschirmen in der Moynihan Train Hall der New Yorker Penn Station zu sehen sein und am Sonntag, dem 2. November 2025, als Doppelseite in The New York Times erscheinen.

e.l.f. Beauty veranstaltet heute außerdem von 10 bis 18 Uhr (ET) eine Live-Aktivierung in der 410 Lafayette Street in New York City, bei der die Öffentlichkeit eingeladen ist, zu "give an e.l.f." im wörtlichen und im übertragenen Sinne. An einem speziellen Kiosk können Besucher ein Anliegen auswählen, das ihnen am Herzen liegt, und e.l.f. Beauty wird eine Spende an eine gemeinnützige Organisation leisten, die sich für dieses Anliegen einsetzt. Die teilnehmenden Gäste erhalten eine gedruckte Quittung, die die Spende bestätigt, und werden gebeten, ihre Quittung an der Geschenkbar gegen e.l.f. Beauty-Produkte einzutauschen.

Um den vollständigen Impact Report für das Geschäftsjahr 2025 zu lesen und mehr darüber zu erfahren, wie e.l.f. Beauty Veränderungen bewirkt, besuchen Sie: elfbeauty.com/impact.

Den Trailer zur Kampagne finden Sie hier.

* Diese Kennzahlen beinhalten nicht rhode, das im August 2025 übernommen wurde. Die Fair-Trade-Kennzahl wird auf Einheitenbasis berechnet.

Über e.l.f. Beauty

e.l.f. Beauty (NYSE: ELF) wird von der Überzeugung angetrieben, dass alles möglich ist. Wir sind ein Unternehmen der besonderen Art, das Normen aufbricht, Kultur prägt und Gemeinschaften durch Positivität, Inklusivität und Zugänglichkeit verbindet. Die Mission ist klar: Wir möchten jedem Auge, jedem Mund und jedem Gesicht das Beste aus der Schönheit zugänglich machen. e.l.f. Beauty und seine Marken e.l.f. Cosmetics, e.l.f. SKIN, Keys Soulcare, Well People, Naturium und rhode werden von einem Ziel geleitet, sind ergebnisorientiert und werden durch Superkräfte beflügelt, um saubere und vegane Produkte anzubieten. e.l.f. Beauty ist stolz darauf, das erste Beauty-Unternehmen mit Fair-Trade-Certified-zertifizierten Einrichtungen zu sein. Mit einem guten Herzen im Mittelpunkt der Unternehmensphilosophie von e.l.f. spendet das Unternehmen mindestens 2 des Vorjahresgewinns an Organisationen, die positive Auswirkungen haben. Erfahren Sie mehr unter www.elfbeauty.com

