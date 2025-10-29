"Auch wenn die Ukraine die schlechteste aller Erfahrungen mit russischen Versprechungen machte, könnte eine solche Nichtangriffsgarantie zum Baustein eines Friedensabkommens mit der Ukraine und der Nato werden. Freilich bleiben hohe Hürden bestehen: etwa die russische Lesart, wonach die Nato das Land einzukesseln versucht. Die Ukraine wiederum weigert sich, auf Staatsgebiet zu verzichten und den Aggressor zu belohnen. Sind solche Positionen verhandelbar? Gegenfrage: Ist eine Eskalation des Ukrainekrieges vermeidbar, wenn beide Seiten so weitermachen wie bisher?"/yyzz/DP/he

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.