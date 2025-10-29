Beschleunigte Weiterentwicklung der ArcGIS Geospatial-AI-Plattform wird Abläufe in sämtlichen Branchen verbessern

Esri, der weltweit führende Anbieter von Geoinformationssystemen (GIS) und Geodaten-KI-Technologie, hat einen strategischen Kooperationsvertrag (SCA) mit Amazon Web Services (AWS) unterzeichnet, um die Integration von generativer KI (GenAI) in geobasierte Lösungen und Arbeitsabläufe voranzubringen. Die Kombination aus Esris Geodaten-KI-Plattform ArcGIS und der skalierbaren Cloud-Infrastruktur von AWS ermöglicht Organisationen, Geodaten-KI-Lösungen im Unternehmensmaßstab mit höherer Effizienz und Zuverlässigkeit bereitzustellen sowie dabei die erweiterten Cloud-Funktionen von AWS gemeinsam mit den fortschrittlichen Funktionen für Kartierung und räumliche Analysen der ArcGIS-Software zu nutzen.

"Die Cloud-Funktionen von AWS in Kombination mit Esris Geodatenexpertise ermöglichen Kunden, komplexe Herausforderungen mithilfe fortschrittlicher Location Intelligence zu lösen", sagte Amy Belcher, Direktorin für WWPS globalen Vertrieb und Markteinführung für ISV-Partner bei AWS. "Diese strategische Kooperation wird die Entwicklung generativer KI-gestützter Lösungen, die konkrete Geschäftsergebnisse liefern, beschleunigen und gleichzeitig vereinfachen, wie Organisationen Geodaten im großen Maßstab nutzen."

Da sich die Anforderungen von Organisationen an Geodaten weiterentwickeln, ermöglicht diese Integration eine dynamische Skalierung der Abläufe, um optimale Leistung und Kosteneffizienz sicherzustellen. Die erweiterte Kooperation bietet in zentralen Anwendungsfällen für Kunden einen erheblichen Mehrwert wie:

Nationale Regierung: KI-gestützte Objekterkennung mithilfe von ArcGIS-Satellitenbildern und Geländeanalysen zur Beschleunigung der Identifizierung von Stunden auf Minuten bei gleichzeitiger Reduzierung von Fehlalarmen

Infrastruktur: KI und räumliche Analysen zur Vorhersage von Instandhaltungsbedarf, damit Versorgungsunternehmen Ausfälle verhindern, Kosten optimieren sowie die Lebensdauer von Anlagen verlängern können, unterstützt durch die fortschrittlichen Modellierungsfunktionen der ArcGIS-Software

Öffentliche Sicherheit: Räumliche Modellierung in ArcGIS, die Einsatzleitungen im Katastrophenschutz ermöglicht, Katastrophenrisiken zu bewerten sowie optimale Evakuierungsrouten und sichere Zonen zu planen, um Reaktionszeiten zu verkürzen sowie Gemeinden zu schützen

"Unsere Kooperation mit AWS treibt die Integration von Geodaten-KI für unsere gemeinsamen Nutzer voran", sagte Jay Theodore, Technischer Leiter für KI und Unternehmenstechnologien bei Esri. "Dieser Vertrag wird Kunden ermöglichen, KI-erweitertes GIS zu integrieren, unabhängig davon, ob sie Gemeinden schützen, Infrastrukturen instand halten oder auf Notfälle reagieren."

Das Volumen an Geodaten wächst, während GenAI-Tools zunehmend zugänglich werden. Unternehmen suchen nach intelligenteren Wegen, räumliche Informationen zu verarbeiten und zu analysieren. Durch den neuen Kooperationsvertrag wird Esri die Weiterentwicklung und Interoperabilität mit AWS beschleunigen. Diese erweiterte Kooperation konzentriert sich auf die Weiterentwicklung von Geodaten-KI durch neue Basismodelle (FMs), skalierbares Training und Inferenzarchitekturen, auf die nächste Generation der ArcGIS-KI-Assistenten zur Verbesserung der Produktivität von Nutzern sowie auf den Aufbau von Agentenarchitekturen, die das Nutzungserlebnis vereinfachen und verbessern.

"Bereitstellung und Einführung stellen nach wie vor Hürden bei der Umsetzung generativer KI dar", sagte Bruno Sanchez-Andrade Nuño, geschäftsführender Direktor der gemeinnützigen Organisation Clay für Erdbeobachtungsdatenanalysen. "Daher fühlt sich unsere aktuelle Kooperation mit AWS und Esri wie ein Durchbruch an. Die Geodaten-KI-Fähigkeiten von Esri versetzen Menschen überall in die Lage, offene Datenmodelle erfolgreich bereitzustellen."

Dieser Vertrag baut auf der langjährigen Zusammenarbeit zwischen Esri und AWS auf. Zuvor wurde ArcGIS bereits mit Diensten wie Amazon Redshift, Amazon EMR sowie AWS IoT Core integriert. Weitere Informationen zu Esris Geodaten-KI und wie sie Arbeitsabläufe durch schnellere Analysen und Problemlösungen modernisieren kann, finden Sie auf esri.com/en-us/geospatial-artificial-intelligence.

Über Esri

Esri, der Weltmarktführer für GIS-Software (Geographic Information System), Location Intelligence und Mapping, unterstützt seine Kunden dabei, das volle Potenzial ihrer Daten auszuschöpfen und somit ihre Betriebs- und Geschäftsergebnisse zu verbessern. Esri wurde 1969 in Redlands, Kalifornien, USA, gegründet und wird in Hunderttausenden Unternehmen sowie Organisationen weltweit eingesetzt, so zum Beispiel in Fortune-500-Unternehmen, Regierungsbehörden, gemeinnützigen Einrichtungen und Universitäten. Esri verfügt über regionale Niederlassungen, internationale Vertriebspartner und Partner, die in über 100 Ländern auf sechs Kontinenten lokalen Support bieten. Mit seinem zukunftsweisenden Engagement für Geodaten-Technologie und -Analytik entwickelt Esri die innovativsten Lösungen, die einen geografischen Ansatz nutzen, um einige der komplexesten Probleme der Welt zu lösen, indem sie diese in den maßgebenden Kontext des Standorts stellen. Besuchen Sie uns auf esri.com.

