PORTLAND, Oregon, Oct. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Green Building Initiative (GBI) hat bekannt gegeben, dass das Umweltzeichen EPEAT® des Global Electronics Council (GEC) zukünftig als zusätzliches Kriterium für die Bewertung der Nachhaltigkeit und Effizienz von Produkten im Rahmen der Zertifizierungen GBI Ascent und Green Globes® dient. Diese Anpassung stärkt den Zusammenhang zwischen Nachhaltigkeit auf Produktebene und Leistung auf Gebäudeebene und ermöglicht eine ganzheitlichere Bewertung der Energieeffizienz in der gesamten bebauten Umwelt.

"Wir freuen uns, EPEAT als vertrauenswürdige Ressource für Fachleute im Beschaffungswesen und Hersteller zu fördern, um die Lieferung und Implementierung der effizientesten verfügbaren Produkte zu unterstützen", so Vicki Worden, CEO von GBI.

"Der Energieverbrauch in der bebauten Umwelt explodiert, was auf das schnelle Wachstum von Rechenzentren und den steigenden Strombedarf für den Betrieb der darin untergebrachten Server, Netzwerkgeräte und Datenspeicher zurückzuführen ist", erklärt Bob Mitchell, CEO von Global Electronics Council. "Durch die Integration von EPEAT in die Green Globes- und Ascent-Zertifizierungen wird sichergestellt, dass der Energieverbrauch und alle anderen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit der in Rechenzentren und allen GBI-zertifizierten Gebäuden verwendeten IKT-Geräte minimiert werden. Wir sind begeistert von dieser spannenden neuen Kooperation und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit GBI, um deren Mitgliedern bei der Einführung von EPEAT-registrierter IKT-Ausrüstung zu helfen."

Die Green Globes- und Ascent-Zertifizierungen von GBI sind auf Branchenstandards ausgerichtet und bieten mehrere Konformitätspfade, sodass Nachhaltigkeitszertifizierungen für eine breite Palette von Gebäudetypen leichter zugänglich sind. Die Integration von EPEAT erhöht die Flexibilität und Verantwortlichkeit der Benutzer von Green Globes und Ascent und trägt so zur Risikominderung bei und erzielt gleichzeitig messbare Ergebnisse. Gemeinsam rüsten GBI und GEC Projektteams aus, um tiefere, messbare Nachhaltigkeitseffekte zu erzielen.

Bis heute wurden in 18 US-Bundesstaaten und Kanada Rechenzentren mit einer Fläche von über 2,3 Millionen Quadratmeter zertifiziert oder streben eine Green Globes- oder Ascent-Zertifizierung an. Das unterstreicht das Ausmaß und die Auswirkungen nachhaltiger Entscheidungen in diesem schnell wachsenden Sektor. EPEAT-registrierte Bürogeräte, darunter Computer und Bildgebungsgeräte, können jetzt auch verwendet werden, um die Nachhaltigkeitskriterien von GBI auf Produktebene in anderen gebauten Umgebungen zu erfüllen.

Heute entfallen etwa 1,5 % des weltweiten Stromverbrauchs auf Rechenzentren, die für die Stromversorgung der IKT-Ausrüstung und der dazugehörigen Kühlstrategien verwendet werden. Prognosen zufolge wird sich diese Zahl bis 2030 verdoppeln. GEC bietet in seinen Produktkategorien EPEAT-registrierte Server sowie Solarmodule und Wechselrichter an und bietet damit eine Standardisierungs- und Vergleichsmethode auf dem Markt. In Kürze wird auch EPEAT-registrierte Netzwerkausrüstung erwartet. EPEAT-registrierte Datenspeichergeräte werden voraussichtlich im Geschäftsjahr 2027 verfügbar sein. Durch die Anerkennung von EPEAT-registrierten Produkten in Rechenzentren wird die Leistung von Rechenzentren weiter verbessert. Bei EPEAT registrierte Produkte werden außerdem von Dritten überprüft, ob sie Kriterien erfüllen, die den Klimaschutz im IKT-Herstellungsprozess beschleunigen und die Kreislaufwirtschaft, die Verwendung sichererer Chemikalien und verantwortungsvolle Lieferketten fördern. EPEAT-registrierte Büroprodukte können jetzt auch dazu verwendet werden, die Green Globes- und Ascent-Kriterienanforderungen von GBI zu erfüllen.

GBI und GEC haben die gemeinsame Mission, die Einführung nachhaltiger Praktiken zu beschleunigen, die die Umweltbelastung verringern und die Leistung verbessern. Mit der Angleichung der GBI Green Globes- und Ascent-Zertifizierungen an das EPEAT®-Umweltzeichen von GEC fördern die Organisationen einen stärker integrierten Ansatz für die Nachhaltigkeit von Gebäuden. Dadurch werden Eigentümer, Betreiber und Hersteller in die Lage versetzt, fundierte Entscheidungen zu treffen, die zu gesünderen, effizienteren und widerstandsfähigeren Gebäuden weltweit beitragen.

Global Electronics Council (GEC) stellt sich eine Welt vor, in der es ausschließlich nachhaltige elektronische Technologien gibt, die das Wohlbefinden der Menschen und des Planeten verbessern. Unsere Mission besteht darin, die Transformation der Märkte zu beschleunigen und den nachhaltigsten elektronischen Produkten und Dienstleistungen den Vorrang zu geben.

Als Verwalter des EPEAT®-Umweltzeichens setzen wir globale Standards für Elektronik, die es Marken, ihren Wertschöpfungsketten und Käufern ermöglichen, ehrgeizige Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Durch unsere Vordenkerrolle, unser Engagement und das EPEAT-Umweltzeichen trägt GEC dazu bei, die Elektronikindustrie in eine treibende Kraft für den Umweltschutz und das globale Wohlbefinden umzuwandeln. Weitere Informationen finden Sie unter gec.org.

