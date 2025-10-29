FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 29. Oktober 2025



TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 NLD: Redcare Pharmacy, Q3-Zahlen

06:45 CHE: UBS, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Deutsche Bank, Q3-Zahlen (8.00 h Analystenkonferenz, 10.00 h Pk) 07:00 DEU: Mercedes-Benz Group AG, Q3-Zahlen (8.00 h Analystenkonferenz, 9.15 h Pressekonferenz) 07:00 DEU: DWS, Q3-Zahlen (10.00 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: BASF, Q3-Zahlen (8.30 h Analystenkonferenz, 10.00 h Pk) 07:00 AUT: OMV, Q3-Zahlen

07:00 ESP: Banco Santander, Q3-Zahlen

07:00 FIN: Fortum, Q3-Zahlen

07:00 NOR: Telenor, Q3-Zahlen

07:00 NOR: Equinor, Q3-Zahlen

07:00 NOR: Nordic Semiconductor, Q3-Zahlen

07:00 SWE: SKF, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Adidas, Q3-Zahlen (detailliert) (10.00 h Pk, 15.00 h Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Drägerwerk, Q3-Zahlen (detailliert) (15.00 h Presse- und Analystenkonferenz) 07:30 NLD: Adyen, Q3-Umsatz

08:00 DEU: Traton SE, Q3-Zahlen (10.00 h Analysten- und Pressekonferenz) 08:00 CHE: Glencore, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Next, Q3-Umsatz

08:00 GBR: GSK, Q3-Zahlen

08:30 FIN: UPM Kymmene, Q3-Zahlen

09:00 ESP: Endesa, Q3-Zahlen

11:00 GBR: Aston Martin, Q3-Zahlen

11:00 USA: GE Healthcare Technologies, Q3-Zahlen

11:30 USA: Caterpillar, Q3-Zahlen

12:00 USA: Kraft Heinz, Q3-Zahlen

12:00 USA: Verizon Communications, Q3-Zahlen

12:00 FIN: Outokumpu, Q3-Zahlen

12:30 USA: Boeing, Q3-Zahlen

17:45 FRA: Airbus Group, Q3-Zahlen

21:00 USA: Meta, Q2-Zahlen

21:00 USA: Starbucks, Jahreszahlen

21:00 USA: Align Technology, Q3-Zahlen

21:00 USA: Microsoft, Q1-Zahlen

21:00 USA: Ebay, Q3-Zahlen

21:05 USA: Alphabet, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

06:00 JPN: Verbrauchervertrauensindex 10/25

09:00 ESP: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 9/25

09:00 DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin 11:00 BEL: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)

12:00 ITA: Erzeugerpreise 9/25

14:45 CAN: Zentralbank, Zinsentscheid

15:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 9/25

15:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

19:00 USA: Fed, Zinsentscheid (19.30 h Pk mit Fed-Chef Powell)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Fortsetzung Wirecard-Prozess, München



11:00 DEU: Video-Pressegespräch Sparkassenverband DGSV zur Vorstellung des «Vermögensbarometers» 2025 Die repräsentative Umfrage des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV) liefert ein aktuelles Stimmungs- und Verhaltensbild rund um Sparen, Vorsorge und Geldanlage. DSGV-Präsident Ulrich Reuter und DSGV-Chefvolkswirt Reinhold Rickes stellen die Ergebnisse vor.

DEU: Veranstaltung der Bundesregierung «Hightech Agenda Deutschland - Debatte, Konferenz, Networking» - Teilnahme Bundeskanzler Merz + 13.00 Rundgang von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU) und Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) + 13.20 Begrüßung durch Bär

+ 13.25 Rede von Merz

+ 13.45 Vortrag von EU-Kommissarin Ekaterina Zaharieva

DEU: Jahreskonferenz der Versicherungsaufsicht der Finanzaufsicht Bafin, Bonn

DEU: Oxfam stellt jährlichen Bericht zu Emissionen der Superreichen vor

DEU: Landgericht Köln verhandelt Klage von Verbraucherzentrale Baden-Württemberg gegen Rewe wegen App-Werbung, Köln

KOR: Apec CEO Summit - Trump reist nach Südkorea

Im Vorfeld des Treffens der Staatschefs der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftskooperation (Apec) findet ein sogenannter CEO Summit statt, zu dem mehrere Hundert Unternehmensvorstände erwartet werden. °



Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi