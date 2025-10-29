DJ EUREX/DAX-Future im frühen Handel niedriger
DOW JONES--Mit Abschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Mittwochmorgen. Der aktuelle Kontrakt verliert gegen 05.52 Uhr 45 Punkte auf 24.286. In den Handel gegangen war er mit 24.334 Punkten. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.335 und das Tagestief bei 24.246 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 402 Kontrakte.
