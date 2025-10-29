Anzeige
Mittwoch, 29.10.2025
Atomkraft feiert Comeback: Uran wird wieder zum strategischen Rohstoff - Anleger stehen Schlange
Dow Jones News
29.10.2025 06:45 Uhr
TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 29. Oktober

DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 29. Oktober 

=== 
*** 06:45 CH/UBS Group AG, Ergebnis 3Q 
*** 06:45 NL/Redcare Pharmacy NV, Ergebnis 3Q (11:00 Analystenkonferenz) 
  06:45 NO/Equinor ASA, Ergebnis 3Q 
*** 06:50 ES/Banco Santander SA, Ergebnis 9 Monate 
*** 07:00 DE/BASF SE, Ergebnis 3Q (08:30 Analystenkonferenz; 10:00 PK) 
*** 07:00 DE/Deutsche Bank AG, Ergebnis 3Q (8:00 PK; 11:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Ergebnis 3Q (10:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/Mercedes-Benz Group AG, Ergebnis 3Q (08:00 Analystenkonferenz; 9:15 PK) 
*** 07:00 AT/OMV AG, Ergebnis 9 Monate 
*** 07:30 DE/Adidas AG, ausführliches Ergebnis 3Q (10:00 Pk, 15:00 Analystenkonferenz) 
  07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 3Q 
     (15:00 Analysten- und Pressekonferenz) 
*** 07:30 NL/Adyen NV, Ergebnis 3Q 
*** 08:00 DE/Traton SE, Ergebnis 9 Monate (10:00 Analysten- und Pressekonferenz) 
*** 08:00 CH/Glencore plc, Production Report 3Q 
*** 08:00 GB/GSK plc, Ergebnis 3Q 
*** 09:00 DE/Konjunkturbarometer des DIW - Deutsches Institut 
     für Wirtschaftsforschung Oktober 
  09:00 GB/Aston Martin Lagonda Global Holdings plc, Ergebnis 3Q 
*** 09:00 ES/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q 
     PROGNOSE: +0,7% gg Vq 
     zuvor:  +0,8% gg Vq 
*** 11:00 BE/BIP 3Q (1. Veröffentlichung) 
*** 11:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 3Q 
  11:30 US/GE Healthcare Technologies Inc, Ergebnis 3Q 
  11:30 DE/Auktion 2,60-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 
     2035 im Volumen von 4,5 Mrd EUR 
*** 12:00 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 3Q 
  12:00 US/Kraft Heinz Co, Ergebnis 3Q 
*** 12:30 US/Boeing Co, Ergebnis 3Q 
*** 14:45 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnisse des geldpolitischen Rats 
     Overnight Rate 
     PROGNOSE: k.A. 
     zuvor:  2,50% 
*** 15:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen 
     Energy Information Administration (EIA) Vorwoche 
*** 17:45 NL/Airbus SE, Ergebnis 9 Monate 
*** 19:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung 
     Fed-Funds-Zielsatz 
     PROGNOSE: 3,75% bis 4,00% 
     zuvor:  4,00% bis 4,25% 
*** 19:30 US/Fed-Chairman Powell, Pressekonferenz 
*** 21:00 US/Meta Platforms Inc, Ergebnis 3Q 
  21:00 US/Starbucks Corp, Jahresergebnis 
*** 21:05 US/Alphabet Inc (Google-Holding), Ergebnis 3Q 
*** 21:05 US/Microsoft Corp, Ergebnis 1Q 
  21:05 US/Ebay Inc, Ergebnis 3Q 
 
    - US/Aussetzung der Einfuhrzölle auf mexikanische Waren endet 
    - DE/Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV), Pk Weltspartag 
***   - DE/Versicherungsaufsicht der Bundesanstalt für 
     Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Jahreskonferenz 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

