Mittwoch, 29.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Atomkraft feiert Comeback: Uran wird wieder zum strategischen Rohstoff - Anleger stehen Schlange
WKN: A3DHHH | ISIN: CH1175448666 | Ticker-Symbol: QS51
Tradegate
29.10.25 | 07:30
99,98 Euro
+1,50 % +1,48
Branche
Gesundheitswesen
Aktienmarkt
SMI MID
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
STRAUMANN HOLDING AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
STRAUMANN HOLDING AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
97,0699,9807:39
97,0699,9807:39
Dow Jones News
29.10.2025 07:27 Uhr
133 Leser
Artikel bewerten:
Straumann Group transformiert ihr Kieferorthopädie-Geschäft durch neue strategische Partnerschaften und einen geschärften Marktfokus

DJ Straumann Group transformiert ihr Kieferorthopädie-Geschäft durch neue strategische Partnerschaften und einen geschärften Marktfokus 

Straumann Holding AG / Schlagwort(e): Kooperation 
Straumann Group transformiert ihr Kieferorthopädie-Geschäft durch neue strategische Partnerschaften und einen 
geschärften Marktfokus 
2025-10-29 / 06:55 CET/CEST 
 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 . Transformation des Kieferorthopädie-Geschäfts der Straumann Group durch beschleunigte Innovation, Fokus auf 
  Schlüsselmärkte und operative Exzellenz 
 . Strategische Partnerschaft mit Smartee zur Stärkung der ClearCorrect-Positionierung durch erweiterte Indikationen, 
  eine verstärkte Innovationspipeline und höhere Profitabilität 
 . Zusammenarbeit mit DentalMonitoring zur Integration einer KI-gestützten Fernüberwachung in die 
  ClearCorrect-Plattform, um Behandlungen effizienter zu gestalten und das Erlebnis für Patientinnen und Patienten zu 
  verbessern 
 . Verbesserte operative Exzellenz durch die Übertragung der Clear-Aligner-Produktion für EMEA und APAC an Smartee und 
  damit eine weitere Optimierung des globalen Orthodontie-Produktionsnetzwerks 
  
 
Basel, 29. Oktober 2025: Die Straumann Group hat heute neue strategische Partnerschaften bekannt gegeben, um ihr 
Kieferorthopädie-Geschäft zu transformieren und das volle Potenzial ihrer Clear-Aligner-Marke ClearCorrect zu 
entfalten. Der fokussierte Ansatz der Gruppe zielt darauf ab, Innovation zu beschleunigen, die globale Reichweite neuer 
Partner zu nutzen, um das Geschäft zu skalieren und Effizienz sowie Profitabilität deutlich zu steigern. Diese 
Massnahmen stärken die Positionierung von ClearCorrect, sichern nachhaltiges Wachstum und verbessern die Erfahrungen 
von Zahnmedizinern, Zahnmedizinerinnen sowie Patientinnen und Patienten weltweit. 

Guillaume Daniellot, Chief Executive Officer, sagte: 
 
"Wir schlagen ein spannendes neues Kapitel in der Transformation unseres Kieferorthopädie-Geschäfts auf. Unsere 
fokussierte Marktzugangsstrategie und die neuen Partnerschaften mit Smartee und DentalMonitoring sind ein wichtiger 
Schritt, um unser Kieferorthopädie-Geschäft technologisch und organisatorisch auf die nächste Stufe zu heben. Durch die 
Zusammenarbeit mit diesen innovativen Partnern können wir Innovation beschleunigen, das Erlebnis für Zahnärzte und 
Zahnärztinnen sowie Patientinnen und Patienten verbessern und gleichzeitig die Kosteneffizienz steigern. Gemeinsam 
stärken wir die Wettbewerbsfähigkeit von ClearCorrect und bekräftigen damit unser Bekenntnis den internationalen 
Kieferorthopädiemarkt aktiv mitzugestalten. " 

Strategische Technologiepartnerschaft mit Smartee zur Beschleunigung von Innovation und Profitabilität 
 
Die Straumann Group ist eine strategische Technologiepartnerschaft mit Smartee eingegangen, um eine leistungsstarke, 
zukunftsweisende Kieferorthopädie-Plattform aufzubauen, die nicht nur Innovation beschleunigt, sondern auch die 
Profitabilität unseres gesamten Clear-Aligner-Geschäfts deutlich verbessert. 

Diese Partnerschaft vereint die komplementären Stärken zweier Branchenführer. ClearCorrect bringt eine starke 
internationale Präsenz mit etablierten Vertriebs- und Marketingteams, engagierten Kundendienstzentren und einer 
robusten Innovationspipeline im Softwarebereich, um das Kundenerlebnis zu verbessern. 
 
Smartee wiederum verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in fortschrittlicher kieferorthopädischer Technologie, 
ausgewiesene Innovationskompetenz und effiziente Produktionskapazitäten. Durch die Kombination der globalen Reichweite 
von ClearCorrect mit der Technologie- und Fertigungsexzellenz von Smartee wird die Straumann Group ihr 
Clear-Aligner-Angebot weiterentwickeln und die Profitabilität steigern. Damit schaffen wir die Voraussetzungen für ein 
dynamisches und nachhaltiges Wachstum im Kieferorthopädie-Segment. 

Partnerschaft mit DentalMonitoring für eine einzigartige Fernüberwachung von Behandlungen 
 
Die Straumann Group hat zudem ihre Partnerschaft mit DentalMonitoring (DM) ausgebaut, an dem sie seit 2018 eine 
Minderheitsbeteiligung hält. Gemeinsam entwickeln die Unternehmen eine einzigartige Fernüberwachungstechnologie, die 
KI-gestützte Behandlungsüberwachung direkt in die ClearCorrect-Plattform integriert. 

Diese Innovation steigert die klinische Effizienz, verbessert das Patientenerlebnis und fördert die breitere Nutzung 
unter Allgemeinzahnärztinnen und -zahnärzten - einem Schlüsselsegment für unsere Differenzierung und unser zukünftiges 
Wachstum im Kieferorthopädie-Markt. Die erste gemeinsame Lösung, ClearCorrect RemoteCare powered by DM, wird Ende 2025 
pilotiert und 2026 weltweit eingeführt. 

Operative Exzellenz durch Optimierung des globalen Produktionsnetzwerks 
 
Im Rahmen der Partnerschaft mit Smartee wird die Straumann Group die Clear-Aligner-Produktion für EMEA und APAC auf 
modernste Fertigungsstandorte von Smartee übertragen. Im Zuge dessen ist geplant, die ClearCorrect-Produktion am 
Standort Markkleeberg (Deutschland) bis Anfang 2026 einzustellen. Die Straumann Group befindet sich in einem 
konstruktiven Dialog mit dem Betriebsrat, um einen fairen Konsultationsprozess und einen verantwortungsvollen Übergang 
für den Standort sicherzustellen. Die CADCAM-Aktivitäten in Markkleeberg sind davon nicht betroffen und werden 
fortgeführt. 

Fokussierte Marktzugangsstrategie in Schlüsselmärkten 
 
Im Rahmen der fokussierten Kieferorthopädie-Strategie richtet ClearCorrect seine kommerziellen Aktivitäten gezielt 
darauf aus, das Wachstum im Kieferorthopädie-Geschäft zu beschleunigen und profitabler zu gestalten. 

ClearCorrect wird sich dabei auf strategische Wachstumsmärkte konzentrieren und ihren Fokus auf Allgemeinzahnärztinnen 
und -zahnärzte sowie Zahnärztliche Service-Organisationen (DSOs) ausweiten - Segmente mit besonders hohem 
Skalierungspotenzial - und gleichzeitig die Zusammenarbeit mit Kieferorthopädinnen und -orthopäden weiter festigen. 

Innovation bleibt ein zentraler Bestandteil der ClearCorrect-Strategie: ClearCorrect entwickelt sich von einer reinen 
Aligner-Marke zu einem vollständig integrierten digitalen Anbieter für Allgemeinzahnärztinnen und -zahnärzte. Das 
Portfolio wird schrittweise um ergänzende Lösungen erweitert - etwa den Straumann SIRIOS Intraoralscanner - um den 
gesamten digitalen Behandlungsablauf abzudecken. 

Parallel investiert ClearCorrect in neue digitale Tools und Behandlungsplanung und baut sein globales Supportnetzwerk 
mit regionalen Betreuungsteams, einem neuen Planungszentrum in Polen und einer erweiterten Serviceorganisation in Costa 
Rica weiter aus - um Reaktionsfähigkeit, Konsistenz und das gesamte Nutzererlebnis für Zahnärzte und Zahnärztinnen und 
Patienten und Patientinnen zu verbessern. 

Mit diesen strategischen Schritten beschleunigt die Straumann Group die Transformation ihres Kieferorthopädie-Geschäfts 
- durch die Kombination aus Innovation, starken Partnerschaften und operativer Exzellenz entsteht eine skalierbare, 
profitable und zukunftsfähige Kieferorthopädie-Plattform, die weiterhin die Zukunft der Zahnmedizin mitgestalten wird. 

*** 
 
Über die Straumann Group 
 
Die Straumann Group (SIX: STMN) ist ein weltweit führendes Unternehmen für Zahnersatz und kieferorthopädische Lösungen, 
die Lächeln und Selbstvertrauen zurückgeben. Sie vereint globale und internationale Marken wie Anthogyr, ClearCorrect, 
Medentika, Neodent, NUVO, Straumann und andere vollständig oder teilweise kontrollierte Gesellschaften und Partner, die 
für Spitzenleistungen, Innovation und Qualität bei Zahnersatz, in der korrektiven sowie digitalen Zahnmedizin stehen. 
In Zusammenarbeit mit führenden Kliniken, Instituten und Universitäten erforscht, entwickelt, produziert und liefert 
die Gruppe Zahnimplantate, Instrumente, CADCAM-Prothetik, kieferorthopädische Zahnschienen, Biomaterialien und digitale 
Lösungen für Zahnkorrektur, Zahnersatz, Zahnrestauration und zur Vermeidung von Zahnverlusten. 
 
Die Gruppe mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, beschäftigt derzeit rund 12'000 Mitarbeitende weltweit. Ihre Produkte, 
Lösungen und Dienstleistungen sind in mehr als 100 Ländern über ein breites Netz von Vertriebsgesellschaften und 
Partnern erhältlich. 
 
Straumann Holding AG, Peter Merian-Weg 12, 4002 Basel, Schweiz    
Telefon: +41 (0)61 965 11 11 
Homepage: www.straumann-group.com 
 
Kontakte: 
 
Corporate Communication 
                         Investor Relations 
Silvia Dobry: +41 (0)61 965 15 62 
Marc Kaiser: +41 (0)61 965 16 80 
E-Mail: corporate.communication@straumann.com     Marcel Kellerhals: +41 (0)61 965 17 51 
                           Derya Güzel: +41 (0)61 965 18 76 
                         E-Mail: investor.relations@straumann.com

Haftungsausschluss

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 29, 2025 01:55 ET (05:55 GMT)

© 2025 Dow Jones News
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.