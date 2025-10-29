DJ Straumann Group transformiert ihr Kieferorthopädie-Geschäft durch neue strategische Partnerschaften und einen geschärften Marktfokus

Straumann Holding AG / Schlagwort(e): Kooperation Straumann Group transformiert ihr Kieferorthopädie-Geschäft durch neue strategische Partnerschaften und einen geschärften Marktfokus 2025-10-29 / 06:55 CET/CEST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . Transformation des Kieferorthopädie-Geschäfts der Straumann Group durch beschleunigte Innovation, Fokus auf Schlüsselmärkte und operative Exzellenz . Strategische Partnerschaft mit Smartee zur Stärkung der ClearCorrect-Positionierung durch erweiterte Indikationen, eine verstärkte Innovationspipeline und höhere Profitabilität . Zusammenarbeit mit DentalMonitoring zur Integration einer KI-gestützten Fernüberwachung in die ClearCorrect-Plattform, um Behandlungen effizienter zu gestalten und das Erlebnis für Patientinnen und Patienten zu verbessern . Verbesserte operative Exzellenz durch die Übertragung der Clear-Aligner-Produktion für EMEA und APAC an Smartee und damit eine weitere Optimierung des globalen Orthodontie-Produktionsnetzwerks Basel, 29. Oktober 2025: Die Straumann Group hat heute neue strategische Partnerschaften bekannt gegeben, um ihr Kieferorthopädie-Geschäft zu transformieren und das volle Potenzial ihrer Clear-Aligner-Marke ClearCorrect zu entfalten. Der fokussierte Ansatz der Gruppe zielt darauf ab, Innovation zu beschleunigen, die globale Reichweite neuer Partner zu nutzen, um das Geschäft zu skalieren und Effizienz sowie Profitabilität deutlich zu steigern. Diese Massnahmen stärken die Positionierung von ClearCorrect, sichern nachhaltiges Wachstum und verbessern die Erfahrungen von Zahnmedizinern, Zahnmedizinerinnen sowie Patientinnen und Patienten weltweit. Guillaume Daniellot, Chief Executive Officer, sagte: "Wir schlagen ein spannendes neues Kapitel in der Transformation unseres Kieferorthopädie-Geschäfts auf. Unsere fokussierte Marktzugangsstrategie und die neuen Partnerschaften mit Smartee und DentalMonitoring sind ein wichtiger Schritt, um unser Kieferorthopädie-Geschäft technologisch und organisatorisch auf die nächste Stufe zu heben. Durch die Zusammenarbeit mit diesen innovativen Partnern können wir Innovation beschleunigen, das Erlebnis für Zahnärzte und Zahnärztinnen sowie Patientinnen und Patienten verbessern und gleichzeitig die Kosteneffizienz steigern. Gemeinsam stärken wir die Wettbewerbsfähigkeit von ClearCorrect und bekräftigen damit unser Bekenntnis den internationalen Kieferorthopädiemarkt aktiv mitzugestalten. " Strategische Technologiepartnerschaft mit Smartee zur Beschleunigung von Innovation und Profitabilität Die Straumann Group ist eine strategische Technologiepartnerschaft mit Smartee eingegangen, um eine leistungsstarke, zukunftsweisende Kieferorthopädie-Plattform aufzubauen, die nicht nur Innovation beschleunigt, sondern auch die Profitabilität unseres gesamten Clear-Aligner-Geschäfts deutlich verbessert. Diese Partnerschaft vereint die komplementären Stärken zweier Branchenführer. ClearCorrect bringt eine starke internationale Präsenz mit etablierten Vertriebs- und Marketingteams, engagierten Kundendienstzentren und einer robusten Innovationspipeline im Softwarebereich, um das Kundenerlebnis zu verbessern. Smartee wiederum verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in fortschrittlicher kieferorthopädischer Technologie, ausgewiesene Innovationskompetenz und effiziente Produktionskapazitäten. Durch die Kombination der globalen Reichweite von ClearCorrect mit der Technologie- und Fertigungsexzellenz von Smartee wird die Straumann Group ihr Clear-Aligner-Angebot weiterentwickeln und die Profitabilität steigern. Damit schaffen wir die Voraussetzungen für ein dynamisches und nachhaltiges Wachstum im Kieferorthopädie-Segment. Partnerschaft mit DentalMonitoring für eine einzigartige Fernüberwachung von Behandlungen Die Straumann Group hat zudem ihre Partnerschaft mit DentalMonitoring (DM) ausgebaut, an dem sie seit 2018 eine Minderheitsbeteiligung hält. Gemeinsam entwickeln die Unternehmen eine einzigartige Fernüberwachungstechnologie, die KI-gestützte Behandlungsüberwachung direkt in die ClearCorrect-Plattform integriert. Diese Innovation steigert die klinische Effizienz, verbessert das Patientenerlebnis und fördert die breitere Nutzung unter Allgemeinzahnärztinnen und -zahnärzten - einem Schlüsselsegment für unsere Differenzierung und unser zukünftiges Wachstum im Kieferorthopädie-Markt. Die erste gemeinsame Lösung, ClearCorrect RemoteCare powered by DM, wird Ende 2025 pilotiert und 2026 weltweit eingeführt. Operative Exzellenz durch Optimierung des globalen Produktionsnetzwerks Im Rahmen der Partnerschaft mit Smartee wird die Straumann Group die Clear-Aligner-Produktion für EMEA und APAC auf modernste Fertigungsstandorte von Smartee übertragen. Im Zuge dessen ist geplant, die ClearCorrect-Produktion am Standort Markkleeberg (Deutschland) bis Anfang 2026 einzustellen. Die Straumann Group befindet sich in einem konstruktiven Dialog mit dem Betriebsrat, um einen fairen Konsultationsprozess und einen verantwortungsvollen Übergang für den Standort sicherzustellen. Die CADCAM-Aktivitäten in Markkleeberg sind davon nicht betroffen und werden fortgeführt. Fokussierte Marktzugangsstrategie in Schlüsselmärkten Im Rahmen der fokussierten Kieferorthopädie-Strategie richtet ClearCorrect seine kommerziellen Aktivitäten gezielt darauf aus, das Wachstum im Kieferorthopädie-Geschäft zu beschleunigen und profitabler zu gestalten. ClearCorrect wird sich dabei auf strategische Wachstumsmärkte konzentrieren und ihren Fokus auf Allgemeinzahnärztinnen und -zahnärzte sowie Zahnärztliche Service-Organisationen (DSOs) ausweiten - Segmente mit besonders hohem Skalierungspotenzial - und gleichzeitig die Zusammenarbeit mit Kieferorthopädinnen und -orthopäden weiter festigen. Innovation bleibt ein zentraler Bestandteil der ClearCorrect-Strategie: ClearCorrect entwickelt sich von einer reinen Aligner-Marke zu einem vollständig integrierten digitalen Anbieter für Allgemeinzahnärztinnen und -zahnärzte. Das Portfolio wird schrittweise um ergänzende Lösungen erweitert - etwa den Straumann SIRIOS Intraoralscanner - um den gesamten digitalen Behandlungsablauf abzudecken. Parallel investiert ClearCorrect in neue digitale Tools und Behandlungsplanung und baut sein globales Supportnetzwerk mit regionalen Betreuungsteams, einem neuen Planungszentrum in Polen und einer erweiterten Serviceorganisation in Costa Rica weiter aus - um Reaktionsfähigkeit, Konsistenz und das gesamte Nutzererlebnis für Zahnärzte und Zahnärztinnen und Patienten und Patientinnen zu verbessern. Mit diesen strategischen Schritten beschleunigt die Straumann Group die Transformation ihres Kieferorthopädie-Geschäfts - durch die Kombination aus Innovation, starken Partnerschaften und operativer Exzellenz entsteht eine skalierbare, profitable und zukunftsfähige Kieferorthopädie-Plattform, die weiterhin die Zukunft der Zahnmedizin mitgestalten wird. *** Über die Straumann Group Die Straumann Group (SIX: STMN) ist ein weltweit führendes Unternehmen für Zahnersatz und kieferorthopädische Lösungen, die Lächeln und Selbstvertrauen zurückgeben. Sie vereint globale und internationale Marken wie Anthogyr, ClearCorrect, Medentika, Neodent, NUVO, Straumann und andere vollständig oder teilweise kontrollierte Gesellschaften und Partner, die für Spitzenleistungen, Innovation und Qualität bei Zahnersatz, in der korrektiven sowie digitalen Zahnmedizin stehen. In Zusammenarbeit mit führenden Kliniken, Instituten und Universitäten erforscht, entwickelt, produziert und liefert die Gruppe Zahnimplantate, Instrumente, CADCAM-Prothetik, kieferorthopädische Zahnschienen, Biomaterialien und digitale Lösungen für Zahnkorrektur, Zahnersatz, Zahnrestauration und zur Vermeidung von Zahnverlusten. Die Gruppe mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, beschäftigt derzeit rund 12'000 Mitarbeitende weltweit. Ihre Produkte, Lösungen und Dienstleistungen sind in mehr als 100 Ländern über ein breites Netz von Vertriebsgesellschaften und Partnern erhältlich. Straumann Holding AG, Peter Merian-Weg 12, 4002 Basel, Schweiz Telefon: +41 (0)61 965 11 11 Homepage: www.straumann-group.com Kontakte: Corporate Communication Investor Relations Silvia Dobry: +41 (0)61 965 15 62 Marc Kaiser: +41 (0)61 965 16 80 E-Mail: corporate.communication@straumann.com Marcel Kellerhals: +41 (0)61 965 17 51 Derya Güzel: +41 (0)61 965 18 76 E-Mail: investor.relations@straumann.com

