DJ Mercedes-Benz mit besserer Marge im 3. Quartal

DOW JONES--Mercedes-Benz hat auch im dritten Quartal belastet von schwachen Autoverkäufen in China und US-Importzöllen bei leicht rückläufigen Umsätzen einen Gewinneinbruch verzeichnet. Die bereinigte operative Rendite im Kerngeschäft mit Premiumautos liegt in den abgelaufenen drei Monaten zwar deutlich unter dem Anspruch der Premiumautohersteller, übertraf aber die Schätzungen von Analysten. Die Jahresprognose bekräftigte der DAX-Konzern für das Kerngeschäft mit Premiumautos (Cars) und für Vans.

Im dritten Quartal sanken die Konzernerlöse laut Mitteilung um 7 Prozent auf 32,147 Milliarden Euro. Der Betriebsgewinn (EBIT) brach um über zwei Drittel auf 750 Millionen Euro ein. Im Kerngeschäft mit Premiumautos (Cars) kletterte die bereinigte operative Rendite leicht auf 4,8 von 4,7 Prozent. Analysten haben im Konsens mit einer Marge von nur 4,0 Prozent gerechnet. In den ersten neun Monaten kommt Cars somit auf eine Rendite von 5,7 (Vorjahr: 8,0) Prozent.

Für das laufende Jahr rechnet der Stuttgarter Autokonzern inklusive US-Zöllen weiterhin mit einer Rendite im Autogeschäft zwischen 4 bis 6 Prozent. Im Vorjahr hatte Mercedes-Benz noch eine Marge von 8,1 Prozent erzielt. Für das Van-Geschäft wird nach wie vor mit einer Rendite von 8 bis 10 Prozent gerechnet. Der Konzernabsatz und -umsatz sollen gegenüber dem Vorjahr weiterhin deutlich sinken.

October 29, 2025

