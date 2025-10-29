Der Online-Arzneimittelhändler Redcare Pharmacy hat die Anfang Oktober veröffentlichten vorläufigen Umsatzzahlen bestätigt und weitere detaillierte Zahlen vorgelegt. Im dritten Quartal konnte das Unternehmen die bereinigte EBITDA-Marge weiter ausbauen. Gleiches gilt für die Anzahl der aktiven Kunden.Wie bereits durch vorläufige Zahlen bekannt, steigerte Redcare Pharmacy (vormals Shop Apotheke Europe) den Umsatz im dritten Quartal um ein Viertel auf 719 Millionen Euro. Und das aus eigener Kraft. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
