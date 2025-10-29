Berlin (ots) -Für viele Selbstständige und kleine Unternehmen ist die Aufnahme eines Kredits mit Hürden verbunden. Der klassische Weg über die Hausbank ist oft zeitaufwendig und nicht auf die Realität kleiner Unternehmen zugeschnitten. Dabei geht es häufig nicht um große Summen, sondern um überschaubare Beträge, etwa um Liquiditätsengpässe zu überbrücken, ein Projekt vorzufinanzieren oder in das weitere Wachstum zu investieren.Laut KfW-ifo-Kredithürde bezeichneten im zweiten Quartal 2025 mehr als ein Drittel der mittelständischen Unternehmen (35 Prozent) den Kreditzugang als schwierig - zum dritten Mal in Folge ein Rekordwert. Eine repräsentative Umfrage der Business Management-Plattform Tide und von Civey bestätigt dies: 36 Prozent der Gründer:innen sehen den Zugang zu Kapital als größte Herausforderung beim Start in die Selbstständigkeit.Mit der Tide Kreditplattform (https://www.tide.co/de-DE/business-loans/business-loan-calculator/) gibt es nun eine digitale Lösung, die schnell, unkompliziert und ohne Vermittlungsgebühren funktioniert. Seit dem Start nutzen bereits rund 3.000 Unternehmer:innen monatlich die Plattform für ihr Finanzierungsanliegen. Gemeinsam mit seinen Partnern konnte Tide damit bereits Kredite in Millionenhöhe bereitstellen: vom klassischen Blankokredit über Leasing bis hin zu umsatzbasierten Finanzierungen und Asset-backed Lending.Fünf Tipps, wie Selbstständige mit digitalen Tools schneller zur passenden Finanzierung gelangen:1. Finanzierung realistisch planen: Der tatsächliche Finanzierungsbedarf sollte vor Antragstellung klar sein. Der kostenlose Kreditrechner in der Tide App hilft, den Bedarf zu ermitteln - unverbindlich und ohne Verpflichtungen.2. Gesamtkonditionen prüfen: Zinsen, Laufzeiten und Rückzahlungsmodalitäten unterscheiden sich deutlich. Entscheidend ist, dass die Finanzierung zur Unternehmenssituation passt. Bei Tide beginnen Angebote ab einem Zinssatz von 8,1% pro Jahr.3. Papierlos beantragen: Über die Tide Kreditplattform können Finanzierungen bis zu 1 Million Euro digital angefragt werden - vom klassischen Unternehmenskredit über Leasing bis hin zu umsatzbasierten Finanzierungen. Die Anfrage wirkt sich nicht negativ auf die Bonität (Schufa-Score) aus.4. Auf erfahrene Partner setzen: Tide arbeitet mit einem wachsenden Netzwerk etablierter Finanzierungspartner in Deutschland, darunter YouLend, iwoca und Banxware.5. Digitale Plattformen nutzen: Statt selbst Angebote zu recherchieren, erhalten Unternehmer:innen über die Tide Kreditplattform individuelle Finanzierungsvorschläge - schnell, transparent und übersichtlich."Unser Ziel ist es, kleinen Unternehmen den Zugang zu Finanzierung so einfach wie möglich zu machen. Mit der Tide Kreditplattform erhalten Selbstständige passende Angebote direkt in unserer App - digital, transparent und ohne Vermittlungsgebühren", sagt Anna Fromme-Schoen, Geschäftsführerin Deutschland bei Tide.Fazit: Nicht jede Finanzierung passt zu jedem Geschäftsmodell. Entscheidend ist, dass Selbstständige eine Lösung finden, die zu ihrer aktuellen Situation passt. Digitale Plattformen wie Tide bieten dafür die passende Infrastruktur.Pressekontakt:ASSET - Agentur für FinanzkommunikationMiriam Brehbreh@asset-communication.de+49 176 66 88 5074Original-Content von: Tide, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174817/6147103