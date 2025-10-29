Obwohl die Goldkäufe der Zentralbanken zuletzt etwas an Schwung verloren haben, bleibt ihr Einfluss auf den Markt ungebrochen. Nach dem rasanten Preisanstieg auf über 4.000 Dollar je Unze kühlen die Käufe zwar ab, doch langfristig dürfte die Nachfrage hoch bleiben. In London haben zwei weitere Zentralbanken erklärt, ihre Goldreserven aufstocken zu wollen.Bei der Jahreskonferenz der London Bullion Market Association signalisierte Südkorea laut dem Internetportal kitco.com Interesse an neuen Goldkäufen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
