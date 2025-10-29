Obwohl die Goldkäufe der Zentralbanken zuletzt etwas an Schwung verloren haben, bleibt ihr Einfluss auf den Markt ungebrochen. Nach dem rasanten Preisanstieg auf über 4.000 Dollar je Unze kühlen die Käufe zwar ab, doch langfristig dürfte die Nachfrage hoch bleiben. In London haben zwei weitere Zentralbanken erklärt, ihre Goldreserven aufstocken zu wollen.Bei der Jahreskonferenz der London Bullion Market Association signalisierte Südkorea laut dem Internetportal kitco.com Interesse an neuen Goldkäufen. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.