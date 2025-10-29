HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nordex von 25 auf 32 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der vor den Quartalszahlen deutlich angehobene operative Margenausblick (Ebitda) gehe darauf zurück, dass potenzielle Lieferkettenprobleme nicht eingetreten seien, schrieb Richard Dawson in seiner Einschätzung vom Dienstagnachmittag. Er rechnet weiterhin mit einem steigenden Auftragseingang sowie einer Beschleunigung bei der Barmittelschöpfung im Schlussquartal und sieht die Aktie positiv. Der Windturbinenhersteller verfüge über einen hohen und weiter wachsenden Auftragsbestand und eine starke Bilanz, die Optionen für Ausschüttungen an die Anleger biete./gl/ajx



