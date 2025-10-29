Der Kurs der Kryptowährung XRP schwächelt aktuell, könnte aber bald vor einer unglaublichen Rallye stehen. Wenn das passiert, sollten plötzlich zweistellige Kurse möglich sein. Positive Studie veröffentlicht Eine neue Studie des Analystenhauses Sistine Research hat bei XRP eine einmalige Einstiegschance proklamiert. Denn tatsächlich gehen die Experten davon aus, dass der Kurs der Kryptowährung zeitnah in den Bereich 37 US$ bis 50 US$ ansteigen könnte. ...

