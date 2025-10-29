© Foto: picture alliance / Daniel Kubirski | Daniel Kubirski

Starke Erträge, sinkende Kosten, boomendes Investmentbanking: Die Deutsche Bank liefert ihr bestes drittes Quartal seit 2007 - und bleibt auf Renditejagd. Die Aktie legt zu.Die Deutsche Bank hat im dritten Quartal ihre Gewinnserie fortgesetzt und die Erwartungen deutlich übertroffen. Deutschlands größtes Geldhaus erzielte von Juli bis September einen den Aktionären zurechenbaren Gewinn von 1,56 Milliarden Euro, rund sieben Prozent mehr als im Vorjahr (1,46 Milliarden). Analysten hatten im Schnitt nur 1,34 Milliarden erwartet. Der Vorsteuergewinn stieg auf 2,45 Milliarden Euro - das beste dritte Quartal seit mindestens 2007. Die Erträge legten um sieben Prozent auf gut acht Milliarden Euro …