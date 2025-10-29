Das größte deutsche Geldhaus hat den Vorsteuergewinn um acht Prozent auf 2,4 Milliarden Euro gesteigert und sieht sich auf Kurs zu den Jahreszielen. Neue Strategie soll im November vorgestellt werden. Die Deutsche Bank hat mit ihren Zahlen zum dritten Quartal die Markterwartungen insgesamt deutlich übertroffen. Der Vorsteuergewinn kletterte um acht Prozent auf 2,4 Milliarden Euro und erreichte damit nach Angaben der Bank ein Rekordniveau für ein drittes Quartal. Dazu trugen deutlich gestiegene Einnahmen, ...

