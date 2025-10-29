Der Vorstand um CEO Christian Sewing hat geliefert. Die heute veröffentlichten Zahlen zeigen, dass die Deutsche Bank auf einem guten Weg ist, ihre Jahresziele zu erreichen. Das liefert auch Hinweise auf das bald zu erwartende Strategie-Update.Die Deutsche Bank reiht sich ein in den Reigen der Branche, die sowohl in Europa als auch den USA im dritten Quartal sehr gut verdiente. Die Erträge stiegen von Juli bis September um acht Prozent auf rund acht Milliarden Euro und schlugen den Konsens (7,77 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...