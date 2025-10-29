FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Der Quartalsbericht von Mercedes-Benz kommt am Mittwoch bei den Anlegern vorbörslich gut an. Wie der RBC-Experte Tom Narayan in einem ersten Kommentar schrieb, hat der Autobauer im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen, was dem bisherigen Verlauf der Berichtssaison im Sektor entspreche. Daraufhin wurden die Aktien auf der Plattform etwa drei Prozent über ihrem Xetra-Schlusskurs gehandelt.

"Alles in allem ein sehr starkes Quartal im Kontext des globalen Zoll- und Wirtschaftsumfelds", schrieb Jose Asumendi von der Bank JPMorgan. Die Anleger störten sich vorbörslich nicht am Ausblick, der nach Einschätzung einzelner Experten "nur bestätigt wurde". Narayan glaubt, dass der Konsens vor diesem Hintergrund eigentlich etwas sinken müsste. Er vermutet dahinter aber eine konservative Denkweise des Autobauers./tih/mis

