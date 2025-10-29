Die VW-Nutzfahrzeugtochter Traton hat am Mittwoch ihre Quartalszahlen veröffentlicht. In einem weiterhin schwierigen Marktumfeld zeigt sich CEO Christian Levin bei den Jahreszielen noch etwas zurückhaltender als zuvor. Bereits im Juli kappte der Konzern die Jahresziele (DER AKTIONÄR berichtete). Die Aktie strauchelt im vorbörslichen Handel leicht.In den ersten neun Monaten sank der Umsatz um acht Prozent auf 32,3 Milliarden Euro. Während sich das Geschäft in Europa stabil entwickelte, belasteten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
