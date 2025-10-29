Der norwegische Wasserstoff-Spezialist Nel kämpft weiter mit einer extrem schwachen Nachfrage nach seinen Elektrolyseuren. Der Auftragsbestand ging das sechste Quartal in Folge zurück. Indes konnte das skandinavische Unternehmen wichtige Kostensenkungsmaßnahmen umsetzen und den Konzernverlust verringern.Im dritten Quartal ging der Umsatz von Kundenkontrakten von 391 Millionen Norwegische Kronen im Q3 2024 auf 303 Millionen Kronen zurück (Gesamtumsatz Q3 2025: 349 Millionen Kronen). Der EBITDA-Verlust ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär