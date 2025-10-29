Anzeige
29.10.2025 08:57 Uhr
MÄRKTE ASIEN/KI-Rally treibt Japan und Südkorea auf Allzeithochs

DJ MÄRKTE ASIEN/KI-Rally treibt Japan und Südkorea auf Allzeithochs

DOW JONES--Bis auf Australien haben die wichtigsten Börsen der Region am Mittwoch auf breiter Front angezogen. Die asiatischen Indizes wurden einerseits von der Hoffnung getrieben, dass die US-Notenbank am Abend und möglicherweise auch darüber hinaus die Zinsen weiter senken wird, und andererseits, dass die USA und China am Donnerstag bei einem Treffen der beiden Präsidenten eine Handelsvereinbarung verkünden werden. US-Präsident Donald Trump hatte die Hoffnungen mit optimistischen Äußerungen weiter angefacht.

Zudem erhielt die KI-Rally neue Nahrung. SK Hynix in Südkorea und Advantest in Japan überzeugten mit starken Drittquartalszahlen. Darüber hinaus signalisierte Trump Gesprächsbereitschaft beim Handel mit Halbleitern von Nvidia nach China. Der japanische Nikkei-225 und der südkoreanische Kospi sprangen in der Folge auf weitere Allzeithochs.

In Japan kletterte der Nikkei-225 um 2,2 Prozent auf 51.308 Punkte - auch getrieben von Hoffnungen auf die Konjunkturmaßnahmen von Premierministerin Sanae Takaichi. Zudem kam ein Abkommen mit den USA zu Seltenen Erden gut an. Aktien aus dem Chipsektor führten die Liste der Gewinner an. Advantest haussierten nach überzeugenden Geschäftszahlen um 22,1 Prozent, Lasertec notierten 7,7 Prozent höher.

Der Schanghai-Composite in China legte um 0,7 Prozent - in Hongkong ruhte der Handel wegen eines Feiertags. Die Kommunistische Partei hatte zugesagt, dem Konsum in den nächsten fünf Jahren eine größere Rolle beim Wachstum zukommen zu lassen. Gleichzeitig versprach sie "außergewöhnliche Maßnahmen", um technologische Durchbrüche in Bereichen wie Halbleitern und fortschrittlichen Ausrüstungen zu erzielen.

Nach einem Rekordhoch setzten in Südkorea zwischenzeitlich Gewinnmitnahmen ein, die aber schnell zum Kauf genutzt wurden. Der Kospi kletterte um 1,8 Prozent. SK Hynix zogen um 7,1 Prozent an, nachdem der Technologiekonzern einen Rekordgewinn in der dritten Periode verbucht hatte - getrieben von starker Nachfrage im KI-Bereich.

Der australische S&P/ASX-200 bildete mit einem Abschlag von 1 Prozent den Ausreißer, denn die Verbraucherpreise waren deutlich und auch stärker als erwartet gestiegen. Die Inflationsdaten für das dritte Quartal deuteten auf eine "wesentliche Verfehlung" der Inflationsprognosen der Reserve Bank of Australia nach oben hin, weshalb die Zentralbank den Leitzins auf ihrer November-Sitzung wahrscheinlich unverändert lassen werde, erläuterte Chefvolkswirtin Luci Ellis von bei Westpac. Die schwindenden Zinssenkungshoffnungen belasteten den Aktienmarkt - der australische Dollar zog dagegen an. 

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.