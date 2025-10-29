DJ EUREX/DAX-Future im Verlauf knapp behauptet

DOW JONES--Der DAX-Future handelt am Mittwoch im Verlauf etwas leichter. Am Morgen wird sich im Handel überwiegend mit der Berichtssaison beschäftigt, während der Index häufig nur kleinere Schwankungen aufweist. Derweil geht die globale KI-Rally am deutschen Aktienmarkt vorbei.

Der Dezember-Kontrakt verliert 4 auf 24.327 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.357 und das Tagestief bei 24.246 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.375 Kontrakte. Das technisch uneinheitliche Bild der vergangenen Tage setzt sich damit zunächst weiter fort.

October 29, 2025 03:33 ET (07:33 GMT)

