An den Aktienmärkten gibt es Phasen, in denen Stimmung und Erzählung stärker wirken als jede Kennzahl. Palantir Technologies scheint derzeit genau in einer solchen Phase zu sein - ein Unternehmen, das zwischen strategischer Bedeutung und spekulativer Euphorie balanciert. Dynamik schlägt Bewertung Momentum zählt zu den mächtigsten Kräften an den Märkten - und nicht selten überstrahlt es die Fundamentaldaten. Wenn Aktienkurse allein aufgrund von Marktstimmung ...

