Die Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554) hat ihre vorläufigen Zahlen für das dritte Quartal 2025 vorgelegt und dabei einmal mehr unter Beweis gestellt, dass die Profitabilitätsstrategie des Windkraftanlagenbauers aufgeht. Trotz stagnierender Umsätze konnte das Unternehmen seine operative Marge deutlich ausbauen. Das vorläufige EBITDA erreichte 136 Millionen Euro bei einer Marge von 8,0 Prozent. Im Vorjahresquartal hatte Nordex noch 72 Millionen Euro erwirtschaftet, was einer Marge von lediglich 4,3 Prozent entsprach. Die Analysten von mwb research zeigen sich beeindruckt. Ihre Prognosen wurden um rund ...

