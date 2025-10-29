Die pferdewetten.de AG (ISIN: DE000A2YN777) hat bei ihrer Unternehmenswandelanleihe 2024/2029 grünes Licht von den Investoren bekommen. In der zweiten Gläubigerversammlung am 28. Oktober 2025 stimmten die Anleihegläubiger mit der erforderlichen Mehrheit dem Beschlussvorschlag zur Änderung der Anleihebedingungen zu. Das Ergebnis fiel dabei eindeutig aus und zeigt, dass die Gläubiger dem Management vertrauen und den eingeschlagenen Weg mittragen wollen. Für das Unternehmen ist dies ein wichtiger Schritt, um mehr Flexibilität bei der Finanzierung zu gewinnen. Einstimmiges Votum der Gläubiger: Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...