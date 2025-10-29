Die q.beyond AG (ISIN: DE0005137004) steht kurz vor der Veröffentlichung ihrer Quartalszahlen für das dritte Quartal 2025. Am 11. November wird der IT-Dienstleister seine Bücher öffnen. Die Analysten von NuWays AG haben sich die Entwicklung des Unternehmens genau angeschaut und kommen zu einem optimistischen Fazit. Trotz anhaltender makroökonomischer Herausforderungen im deutschen IT-Markt sehen sie das Unternehmen auf einem guten Weg. Dabei rückt vor allem ein Aspekt in den Fokus: Die operative Profitabilität entwickelt sich deutlich besser als der Umsatz. Dies liegt an konsequenten Effizienzsteigerungen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...