EQS-News: Zalando SE
/ Schlagwort(e): Personalie
Anna Dimitrova wird neue Chief Financial Officer bei Zalando und verstärkt Vorstand mit umfassender Erfahrung in Finanzen, Strategie, M&A und Transformation
BERLIN, 29. Oktober 2025 Der Aufsichtsrat der Zalando SE ("Zalando") hat Anna Dimitrova zur Chief Financial Officer (CFO) ernannt. Sie bringt umfassende Erfahrung mit, um Zalandos Strategie voranzutreiben und das führende paneuropäische E-Commerce-Ökosystem für Mode und Lifestyle aufzubauen. Sie wird ab 1. Januar 2026 Teil des Vorstandsteams und die Bereiche Finanzen und Corporate Governance verantworten.
"Anna bringt eine breite Expertise im Finanzbereich sowie ein strategisches Mindset mit. Sie hat ihre Führungsqualitäten bei der Leitung großer, funktionsübergreifender Teams eindrucksvoll bewiesen und erfolgreich Transformationen vorangetrieben", sagte Kelly Bennett, Vorsitzender des Zalando-Aufsichtsrats. "Sie ist die ideale Ergänzung für unseren starken Vorstand und wird gemeinsam mit den hervorragenden Zalando-Teams die großen Chancen in dieser Industrie ergreifen."
(Ende)
Über Zalando
29.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Zalando SE
|Valeska-Gert-Straße 5
|10243 Berlin
|Deutschland
|E-Mail:
|investor.relations@zalando.de
|Internet:
|https://corporate.zalando.de
|ISIN:
|DE000ZAL1111
|WKN:
|ZAL111
|Indizes:
|DAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2220072
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2220072 29.10.2025 CET/CEST