InnoCan Pharma: Morgen wird der Sack zugemacht?

InnoCan Pharma* (WKN: A41FTP) arbeitet mit ThinkEquity, einer Boutique-Investmentbank in New York zusammen um das 15 Mio. USD Nasdaq-IPO abzuwickeln.

Im Ramen einer von ThinkEquity organisierten Investorenkonferenz im noblen Mandarin Oriental Hotel könnte der Sack jetzt zugemacht werden. Wenn das stimmt, was wir annehmen, dürfte es nicht mehr lange dauern bis InnoCan Pharma* (WKN: A41FTP) unter dem Ticker INNP an der Nasdaq debütiert.

Zu den jüngsten Beispielen für Biotech-Unternehmen, die nach dem Börsengang deutliche Kursanstiege verzeichneten, zählen CG Oncology (Nasdaq: CGON) im Jahr 2024, dessen Aktienkurs sich am ersten Handelstag fast verdoppelte, und Bright Minds Biosciences (Nasdaq: DRUG), dessen Aktienkurs im Jahr 2024 aufgrund der Marktbegeisterung um um 1.857% stieg.

Innocan Pharma stellt sich auf der ThinkEquity Conference 2025 vor

InnoCan Pharma* (WKN: A41FTP) , ein Pionier in der pharmazeutischen und biotechnologischen Industrie, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen an der ThinkEquity Conference teilnehmen wird, die am 30. Oktober 2025 im Mandarin Oriental Hotel in New York City stattfindet.

Die ThinkEquity Conference bringt institutionelle Investoren, Analysten und aufstrebende Wachstumsunternehmen zu einem Tag voller Präsentationen und Einzelgespräche zusammen und bietet eine wertvolle Plattform zum Austausch aktueller Geschäftsentwicklungen und Erkundung neuer Marktchancen.

Innocan Pharma wird auf der Konferenz um 9:30 Uhr (Ortszeit New York) im Boardroom vorgestellt. Das Unternehmen wird einen Überblick über seine bevorstehenden regulatorischen Meilensteine in den Bereichen Human- und Tiergesundheit geben und dabei insbesondere auf seine innovative LPT-CBD-Injektionsplattform zur Behandlung chronischer Schmerzen eingehen.

Zu den Referenten von Innocan gehören Iris Bincovich, CEO, Roni Kamhi, COO, und Dr. Joseph V. Pergolizzi, Jr., M.D., renommiertes Mitglied des Advisory Board von Innocan und Experte für Innere Medizin, perioperative Medizin und Schmerzmedizin, Intensiv- und Palliativmedizin, Pharmakologie, Arzneimittelentwicklung und Zulassungsfragen.

Weitere Informationen zur ThinkEquity Conference finden Sie unter www.think-equity.com.

Über Dr. Joseph V. Pergolizzi, Jr., M.D.

Dr. Pergolizzi ist Senior Partner bei Naples Anesthesia and Pain Associates und Chief Operating Officer bei NEMA Research Inc. Er ist ehemaliges Mitglied des Unterausschusses der "FDA SUI and SGE VAH Grant Review for Analgesics" und Berater des Board of Directors der National Pain Foundation. Er hatte verschiedene Führungspositionen in privaten und börsennotierten Unternehmen inne und kann dank seines bedeutenden medizinischen Fachwissens, seiner Erfahrung im Bereich der Regulierung und seiner unternehmerischen Kompetenzen auf nachweisliche Erfolge in vielen Bereichen der Gesundheitsbranche verweisen.

Über ThinkEquity

ThinkEquity ist eine Boutique-Investmentbank, die von Fachleuten gegründet wurde, die seit über einem Jahrzehnt zusammenarbeiten und gemeinsam Finanzierungen im Wert von mehr als 50 Milliarden US$ im Rahmen öffentlicher und privater Kapitalaufnahmen, Umstrukturierungen sowie Fusionen und Übernahmen gestellt haben. Frühere ThinkEquity-Konferenzen konnten mit über 70 Unternehmenspräsentationen, mehr als 700 Teilnehmern und über 500 Einzelgesprächen aufwarten, wodurch eine wertvolle Plattform für den Austausch zwischen Unternehmen und Investoren geschaffen wurde. Eine Anmeldung zur ThinkEquity Conference ist unter diesem Link möglich.

Über die LPT-Therapie

Die LPT-Therapie, eine innovative und patentierte liposomale CBD-Injektion, die einmal monatlich subkutan verabreicht wird, zeigte in präklinischen Studien beeindruckende Ergebnisse bei arthritischen Schmerzen. Zahlreiche Tierversuche belegen: Esel, Ziegen und Hunde, die zuvor kaum noch mobil waren, erlangten dank der schmerzlindernden Wirkung ihre Beweglichkeit zurück. InnoCan Pharma* (WKN: A41FTP) treibt nun die FDA-Zulassung sowohl für den Human- als auch für den Veterinärbereich voran - und arbeitet parallel an einem Nasdaq-Börsengang, der unmittelbar bevorstehen könnte.