Mittwoch, 29.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Die 80-Milliarden-Dollar-Nuklear-Renaissance: Warum Uran der heißeste Sektor der Welt ist
PR Newswire
29.10.2025 09:24 Uhr
Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, October 29

[29.10.25]

TABULA ICAV

Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
28.10.25 IE00BN4GXL63 10,467,633.00 EUR 270,000.00 103,873,598.50 9.9233
Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
28.10.25 IE00BN4GXM70 31,280.00 SEK 0 3,117,091.82 99.6513
Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
28.10.25 IE00BMQ5Y557 458,600.00 EUR 0 51,288,082.63 111.8362
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
28.10.25 IE00BMDWWS85 44,815.00 USD 0 5,452,528.35 121.6675
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
28.10.25 IE00BN0T9H70 52,303.00 GBP 0 6,176,705.78 118.0947
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
28.10.25 IE00BKX90X67 55,979.00 EUR 0 6,196,257.26 110.689
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
28.10.25 IE00BKX90W50 15,507.00 CHF 0 1,534,629.60 98.9637
Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
28.10.25 IE000L1I4R94 1,789,086.00 USD 0 21,026,772.03 11.7528
Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
28.10.25 IE000LJG9WK1 525,302.00 GBP 0 5,487,938.63 10.4472
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
28.10.25 IE000JL9SV51 40,471.00 USD 0 486,524.95 12.0216
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
28.10.25 IE000BQ3SE47 3,710,547.00 SEK 0 420,285,138.70 113.2677
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
28.10.25 IE000LSFKN16 656,306.00 GBP 0 6,825,546.01 10.4
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
28.10.25 IE000LH4DDC2 272,747.00 EUR 0 3,078,913.96 11.2885
Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
28.10.25 IE000CV0WWL4 11,000,000.00 JPY 0 1,293,618,448.00 117.6017
Janus Henderson Pan European High Conviction Equity UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
28.10.25 IE0002A3VE77 700,000.00 EUR 0 8,816,949.21 12.5956
Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
28.10.25 IE000YMBL844 2,241,357.00 USD 0 23,573,259.26 10.5174
Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
28.10.25 IE000RH1ZG27 64,427.00 USD 0 687,454.14 10.6703
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
28.10.25 IE000CCQKON9 2,034,999.00 EUR 0 20,581,982.96 10.114
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
28.10.25 IE000I8CR2Q4 5,005.00 EUR 0 50,579.84 10.1059
Janus Henderson US Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
28.10.25 IE0009ZTL4B5 510,000.00 USD 0 5,587,227.70 10.9553
Janus Henderson Global Research-Engineered Equity Active Core UCITS Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
28.10.25 IE000Y3FZEN4 521,000.00 USD 0 5,337,584.66 10.2449

