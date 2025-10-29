Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, October 29
[29.10.25]
TABULA ICAV
|Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|28.10.25
|IE00BN4GXL63
|10,467,633.00
|EUR
|270,000.00
|103,873,598.50
|9.9233
|Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|28.10.25
|IE00BN4GXM70
|31,280.00
|SEK
|0
|3,117,091.82
|99.6513
|Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|28.10.25
|IE00BMQ5Y557
|458,600.00
|EUR
|0
|51,288,082.63
|111.8362
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|28.10.25
|IE00BMDWWS85
|44,815.00
|USD
|0
|5,452,528.35
|121.6675
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|28.10.25
|IE00BN0T9H70
|52,303.00
|GBP
|0
|6,176,705.78
|118.0947
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|28.10.25
|IE00BKX90X67
|55,979.00
|EUR
|0
|6,196,257.26
|110.689
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|28.10.25
|IE00BKX90W50
|15,507.00
|CHF
|0
|1,534,629.60
|98.9637
|Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|28.10.25
|IE000L1I4R94
|1,789,086.00
|USD
|0
|21,026,772.03
|11.7528
|Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|28.10.25
|IE000LJG9WK1
|525,302.00
|GBP
|0
|5,487,938.63
|10.4472
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|28.10.25
|IE000JL9SV51
|40,471.00
|USD
|0
|486,524.95
|12.0216
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|28.10.25
|IE000BQ3SE47
|3,710,547.00
|SEK
|0
|420,285,138.70
|113.2677
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|28.10.25
|IE000LSFKN16
|656,306.00
|GBP
|0
|6,825,546.01
|10.4
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|28.10.25
|IE000LH4DDC2
|272,747.00
|EUR
|0
|3,078,913.96
|11.2885
|Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|28.10.25
|IE000CV0WWL4
|11,000,000.00
|JPY
|0
|1,293,618,448.00
|117.6017
|Janus Henderson Pan European High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|28.10.25
|IE0002A3VE77
|700,000.00
|EUR
|0
|8,816,949.21
|12.5956
|Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|28.10.25
|IE000YMBL844
|2,241,357.00
|USD
|0
|23,573,259.26
|10.5174
|Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|28.10.25
|IE000RH1ZG27
|64,427.00
|USD
|0
|687,454.14
|10.6703
|Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|28.10.25
|IE000CCQKON9
|2,034,999.00
|EUR
|0
|20,581,982.96
|10.114
|Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|28.10.25
|IE000I8CR2Q4
|5,005.00
|EUR
|0
|50,579.84
|10.1059
|Janus Henderson US Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|28.10.25
|IE0009ZTL4B5
|510,000.00
|USD
|0
|5,587,227.70
|10.9553
|Janus Henderson Global Research-Engineered Equity Active Core UCITS
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|28.10.25
|IE000Y3FZEN4
|521,000.00
|USD
|0
|5,337,584.66
|10.2449
© 2025 PR Newswire