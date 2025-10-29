DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Trump rechnet mit Handelsabkommen mit China

US-Präsident Donald Trump rechnet nach eigenen Worten damit, bei seinem Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping am Donnerstag ein Handelsabkommen unterzeichnen zu können. "Präsident Xi aus China kommt morgen hierher, und wir werden, so hoffe ich, ein Abkommen schließen. Ich denke, wir werden ein Abkommen haben, ich denke, es wird ein gutes Abkommen für beide sein", sagte Trump auf dem APEC-Gipfel am Mittwoch in Gyeongju. Es wird erwartet, dass das mit Spannung erwartete Treffen von Trump und Xi eine breite Palette von Themen abdecken wird, einschließlich des Exports von Chemikalien, die zur Herstellung von Fentanyl verwendet werden.

Chinas Staatsmedien bestätigen Treffen Xi-Trump

Chinas Präsident Xi Jinping wird am Donnerstag im südkoreanischen Busan mit US-Präsident Donald Trump zusammentreffen, um sich über die bilateralen Beziehungen und Fragen von gemeinsamem Interesse auszutauschen. Das berichten die staatlichen chinesischen Medien am Mittwoch. Das Treffen folgt auf einen "vorläufigen Konsens" der beiden Länder über mögliche Lösungen für Streitigkeiten, die die Beziehungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt belastet haben, der bei Gesprächen in Malaysia in der vergangenen Woche erzielt worden war.

Trump: Dritte Amtszeit als Präsident nicht möglich

US-Präsident Donald Trump hat eingeräumt, dass die US-Verfassung ihm eine dritte Amtszeit verbietet, nachdem wochenlang unter einigen seiner Verbündeten darüber spekuliert worden war. "Wenn man sie liest, ist es ziemlich klar. Ich darf nicht kandidieren. Das ist schade", sagte Trump Reportern an Bord der Air Force One auf dem Weg nach Südkorea, der letzten Station seiner Asienreise durch drei Länder. Seine Äußerungen am frühen Mittwoch Ortszeit erfolgten, nachdem er kürzlich gesagt hatte, er würde "gerne" für eine dritte Amtszeit als Präsident kandidieren, wobei er anmerkte, dass dieser Schritt "nicht richtig wäre", da es seiner Meinung nach andere gäbe, die stattdessen für die Präsidentschaft im Jahr 2028 geeignet wären.

Senat lehnt Trumps Zölle gegen Brasilien ab

Der US-Senat hat mit 52 zu 48 Stimmen einer Maßnahme zugestimmt, die die von Präsident Donald Trump auf brasilianische Waren verhängten Zölle blockiert. Dabei schloss sich eine Handvoll Republikaner den Demokraten an und wies damit einen zentralen Teil der Wirtschaftsagenda des Weißen Hauses zurück. Fünf Senatoren der Republikaner stimmten für die Resolution: Lisa Murkowski aus Alaska, Susan Collins aus Maine, Rand Paul und Mitch McConnell aus Kentucky sowie Thom Tillis aus North Carolina. Alle Demokraten stimmten dafür.

Netanjahu ordnet Angriffe im Gazastreifen an

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat Angriffe auf den Gazastreifen angeordnet, nachdem Israel der Terrororganisation Hamas einen Verstoß gegen den vereinbarten Waffenstillstand vorgeworfen hat. Laut einem Militärsprecher hat die Hamas auf Truppen geschossen, die in dem von Israel kontrollierten Gebiet im Süden Gazas stationiert sind. Dies sei ein Verstoß gegen die vereinbarte Waffenruhe. Die israelische Regierung habe die USA im Voraus über die Angriffe informiert, sagte ein US-Regierungsvertreter und fügte hinzu, die USA gingen davon aus, dass es sich dabei um gezielte Angriffe handele und Israel nicht beabsichtige, den Waffenstillstand zu brechen.

Ifo: Chipmangel in der Industrie nimmt zu

Die Materialknappheit bei den Herstellern von elektronischen und optischen Produkten hat im Oktober nach Erkenntnissen des Ifo-Instituts zugenommen. Wie das Institut im Ergebnis einer aktuellen Umfrage mitteilte, meldeten 10,4 Prozent der befragten Unternehmen Engpässe - nach nur 7,0 Prozent im Juli und 3,8 Prozent im April. "Die Kontrollmechanismen und Handelsbeschränkungen für Seltene Erden zeigen ihre Wirkung", sagt Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "Sollte sich diese Entwicklung fortsetzen und verschärfen", so Wohlrabe weiter, "wird das auch das Wirtschaftswachstum beeinträchtigen."

Australien 3Q Verbraucherpreise +1,3% gg Vorquartal (PROGNOSE: +1,1%)

Australien 3Q Verbraucherpreise +3,2% gg Vorjahr (PROGNOSE: +3,0%)

