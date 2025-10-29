Von Jahresanfang bis Ende September des laufenden Jahres stieg das globale M&A-Volumen gegenüber dem Vorjahr um zehn Prozent auf 1,93 Billionen US-Dollar. Die Anzahl der Transaktionen ging jedoch um vier Prozent auf 23.728 Deals zurück. Laut dem Global M&A Report 2025 der Boston Consulting Group (BCG) stellte sich weltweit eine Verschiebung von Quantität zu Qualität ein.Österreich ist andersAuffällig: Österreich ist anders. Hierzulande sank der Gesamtwert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Börsianer