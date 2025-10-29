Forscher:innen bei Apple haben einen Datensatz mit mehr als 400.000 Bildern veröffentlicht. Mit diesem sollen künftige KI-Modelle trainiert werden. Für die Hauptarbeit an dem Set wurde interessanterweise eine KI der Konkurrenz genutzt. Um eine Künstliche Intelligenz zu trainieren, benötigt es eine große Menge an Daten. Gelegentlich werden diese von KI-Forscher:innen in Datensets zusammengetragen und anderen für ihre Arbeit frei zur Verfügung gestellt. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.