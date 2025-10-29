Forscher:innen bei Apple haben einen Datensatz mit mehr als 400.000 Bildern veröffentlicht. Mit diesem sollen künftige KI-Modelle trainiert werden. Für die Hauptarbeit an dem Set wurde interessanterweise eine KI der Konkurrenz genutzt. Um eine Künstliche Intelligenz zu trainieren, benötigt es eine große Menge an Daten. Gelegentlich werden diese von KI-Forscher:innen in Datensets zusammengetragen und anderen für ihre Arbeit frei zur Verfügung gestellt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n