Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben ihre anfänglichen Gewinne wieder abgegeben, sodass sich am Ende des Tages nicht allzu viel getan hat, so die Analysten der Helaba.Der für zehnjährige Bundesanleihen richtungsweisende Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) halte sich oberhalb der 21-Tagelinie, sodass der Weg frei bleibe bis zu den letzten Hochs bei 130,38 und 130,57. Unterstützungen gebe es an der 21-Tagelinie, am jüngsten Tief und an der 55-Tagelinie bei 129,40, 129,26 bzw. 128,81. (29.10.2025/alc/a/a) ...

