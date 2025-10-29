New York (www.anleihencheck.de) - Wir denken, dass die EZB ihre Leitzinsen in dieser Woche unverändert lassen wird, so Patrick Barbe, Head European Fixed Income bei Neuberger Berman.Seit der letzten Zinssenkung im Juni hätten sich die wirtschaftlichen und inflationsbezogenen Entwicklungen nicht so stark verändert, dass eine Änderung der Geldpolitik gerechtfertigt wäre. Viele EZB-Mitglieder, darunter auch Notenbank-Präsidentin Christine Lagarde, hätten in den vergangenen Wochen erklärt, dass der Rat gut aufgestellt sei, um mit den Unsicherheiten der Zukunft umzugehen. Deren Fortbestehen dürfte zu einer Verlängerung der Zinspause führen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...