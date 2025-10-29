Hannover (www.anleihencheck.de) - Mit einer Sparquote von 10,3% legen die deutschen Privathaushalte im ersten Halbjahr 2025 etwas weniger auf die hohe Kante als in der Vergangenheit, so die Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "NORD/LB am Morgen".Der vom Statischen Bundesamt zum Weltspartag (30.10.) errechnete Wert habe ein Jahr zuvor beispielsweise noch bei 11,1% gelegen (zum Vergleich: in den Corona-Jahren sei die Sparquote mit 15,1% wesentlich höher gewesen). ...Den vollständigen Artikel lesen ...
