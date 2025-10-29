Paris (www.anleihencheck.de) - Angesichts einer im September weiterhin nahe dem Zielwert von 2% liegenden Inflation dürfte die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Geldpolitik bei ihrer Sitzung am Donnerstag beibehalten, so François Rimeu, Senior Strategist von Crédit Mutuel Asset Management.EZB-Präsidentin Christine Lagarde dürfte erneut betonen, dass die EZB nur bei erheblichen und anhaltenden Abweichungen von ihrem 2%-Inflationsziel eingreifen werde, und unterstreichen, dass eine leichte Überschreitung nicht unbedingt eine Änderung der Leitzinsen rechtfertige. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
