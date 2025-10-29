Charlotte, NC (www.anleihencheck.de) - Wir erwarten, dass die EZB ihre Geldpolitik auf der kommenden Sitzung unverändert lässt, so Matthias Scheiber, Head of Multi-Asset Solutions bei Allspring Global Investments.Ähnlich wie im September würden die jüngsten Daten darauf hindeuten, dass die Notenbanker derzeit ein gutes Gleichgewicht mit nur begrenzten Inflationsrisiken erreicht hätten. Der EZB-Rat werde sich voraussichtlich wieder nicht auf einen künftigen Kurs festlegen und die Datenabhängigkeit betonen. Das decke sich mit der aktuellen Markterwartung: Die Terminmärkte würden eine unveränderte Zinspolitik auf absehbare Zeit einpreisen. Der Swap-Satz für September 2026 liege bei impliziten 1,8% gegenüber 2,0% heute, es sei also noch nicht einmal eine vollständige Zinssenkung eingepreist. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...