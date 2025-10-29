Das Budget von rund 595 Millionen Euro für die vor wenigen Tagen gestartete neue E-Auto-Förderung in Italien war bereits nach etwas mehr als 24 Stunden ausgeschöpft. Laut dem Ministerium für Umwelt und Energiesicherheit haben Privatpersonen und Kleinstunternehmen insgesamt 55.680 Anträge eingereicht. "Alle Mittel sind reserviert. Sobald neue Gelder verfügbar sind, werden diese umgehend wieder auf der Plattform freigegeben", gibt das für die Ausschüttung ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.