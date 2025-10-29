© Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Mercedes kämpft weiter mit schwachen Zahlen. Der Gewinn in den ersten neun Monaten des Jahres bricht um 50 Prozent ein. Die Aktie startet dennoch mit einem deutlichen Plus, denn Analysten hatten Schlimmeres erwartet. In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres musste der Autobauer einen drastischen Gewinneinbruch hinnehmen. Das Konzernergebnis sackte laut Unternehmensangaben um 50,3 Prozent auf 3,87 Milliarden Euro ab. Ein Jahr zuvor wurden noch 7,8 Milliarden Euro erzielt - ein Minus, das selbst für die krisenerprobte Branche alarmierend wirkt. Der DAX-Konzern wird von höheren Zöllen, schwächeren Verkaufszahlen sowie kostspieligen Effizienzmaßnahmen belastet. Besonders deutlich zeigte …