PRESSEMITTEILUNG 29. Oktober 2025 PFISTERER erhält Auszeichnung für herausragenden Börsengang des Jahres bei der IPO Night 2025 Winterbach, Deutschland: Die PFISTERER Holding SE wurde bei der diesjährigen IPO Night 2025 in Frankfurt als Gewinner in der Kategorie Herausragender Börsengang des Jahres geehrt. Die Veranstaltung, die von der Weimer Media Group ausgerichtet wird, zeichnet Unternehmen aus, die sich durch außergewöhnliche Leistungen und strategische Weitsicht am Kapitalmarkt hervorheben. Der Preis würdigt den erfolgreichen Börsengang von PFISTERER im Mai 2025, der nicht nur einen finanziellen Meilenstein darstellt, sondern auch die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens unterstreicht. Die Jury hob besonders die überzeugende Marktposition, die nachhaltige Wachstumsstrategie und die Innovationskraft von PFISTERER im Bereich moderner Stromverbindungssysteme hervor. "Diese Auszeichnung bestätigt unsere erfolgreiche Entwicklung von einem traditionsreichen Unternehmen zu einem international führenden Anbieter von Energieinfrastruktur-Technologien", kommentierte Johannes Linden, Sprecher des Vorstands der PFISTERER Holding SE. "Sie ist zugleich Anerkennung für das Engagement und die Expertise unserer Mitarbeiter, die diesen Erfolg möglich gemacht haben." PFISTERER sieht die Honorierung als Ansporn, die eingeschlagene Wachstumsstrategie fortzusetzen. Mit Fokus auf technische Exzellenz und eine nachhaltige Energieversorgung strebt das Unternehmen an, auch künftig Maßstäbe in der Energieinfrastruktur zu setzen. Das Bildmaterial zum Download finden Sie hier: Download-LINK Über PFISTERER PFISTERER ist ein weltweit führendes und unabhängiges Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Winterbach bei Stuttgart. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Lösungen für das Isolieren und Verbinden elektrischer Leiter für die Schnittstellen in Stromnetzen - von der Erzeugung und der Übertragung bis hin zur Verteilung elektrischer Energie - zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Mit seiner Innovationskraft, seiner State-of-the-art-Produktion und seinem weltweiten Vertriebsnetz bietet PFISTERER fortschrittliche Lösungen für die Herausforderungen der Elektrifizierung. Seit seiner Gründung im Jahre 1921 hat sich PFISTERER international als Vorreiter für moderne Energieinfrastruktur etabliert und ist ein attraktiver Arbeitgeber in einer zukunftsorientierten Branche mit spannenden Entwicklungsmöglichkeiten für mehr als 1.300 Mitarbeitende. Weltweit ist die PFISTERER Holding SE mit 17 operativen Standorten in 15 Ländern vertreten. PRESSEKONTAKT FÜR RÜCKFRAGEN Trang Grün Corporate Head of Marketing & Communication PFISTERER Holding SE Rosenstr. 44 73650 Winterbach Deutschland Tel.: +49 151 44382202 E-Mail: trang.gruen@pfisterer.com Web: www.pfisterer.com



