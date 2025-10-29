DJ Zalando ernennt Anna Dimitrova zur CFO ab 1. Januar

DOW JONES--Der Online-Modehändler Zalando bekommt zum 1. Januar eine neue Finanzchefin. Wie Zalando mitteilte, hat der DAX-Konzern Anna Dimitrova zur CFO ernannt. Dimitrova ist laut Mitteilung derzeit Group CFO bei der Deutschen Glasfaser. Zuvor hatte sie mehrere Führungspositionen bei der Vodafone Group, darunter CFO von Vodafone Deutschland und in der Tschechischen Republik sowie als Group Financial Controller. Dimitrova bringe mehr als 20 Jahre internationale Erfahrung und umfassende Expertise in allen Finanzbereichen mit, einschließlich M&A, Kapitalmarktarbeit und Investor Relations.

Co-CEO David Schröder, der seit März interimistisch die CFO-Aufgabe übernommen hatte, werde sich wieder voll auf seine Aufgaben als Co-CEO konzentrieren. Dimitrovas Vorgängerin Sandra Dembeck hatte ihren Ende Februar 2025 auslaufenden Vertrag nicht verlängert.

